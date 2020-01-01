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Побег из садика и макияж для козленка: Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве

Спецтема: ТВ и телешоу
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Главный герой и участницы романтического реалити-шоу поделились детскими воспоминаниями.
Побег из садика и макияж для козленка: Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
Побег из садика и макияж для козленка: Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

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В прошлом выпуске романтического реалити СТБ “Холостяк-10“ главный герой Макс познакомился с семьями четырех участниц. От родителей девушек мужчина узнал, какими их дочери были в детстве и чем жили до проекта. Помимо того, в выпуске Макс и участницы поделились детскими воспоминаниями, которые по сегодняшний день вызывают у них улыбку. Читайте истории в материале.

Макс рассказал, что в детстве был активным и озорным мальчишкой:

“Я был хорошим ребенком (смеется). На самом деле, приносил своим родителям достаточно много проблем. Однажды в садике я собрал всех пацанов со своей группы, и мы пошли ко мне домой. Для этого нужно было перейти дорогу – там довольно активный поток автомобилей и нет пешеходного перехода. Но мы это сделали. Я жил на первом этаже, и мы решили залезть через балкон (смеется). Когда воспитатели спохватились, где же дети, началась паника. А мы благополучно сидели у меня дома и общались. Было весело“.

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Участница реалити Вика также была настоящей непоседой:

“На даче мы держали козу, и она привела козлят. Помню, говорю родным: “Хочу козленка“. Мне дедушка решил одного оставить. Его звали Чип. И я ему красила губы (смеется)“.

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

А вот Дана рассказала историю дружбы:

“У меня был лучший друг – пес Рыжик. Я ему все рассказывала, научила выполнять все команды. Это была моя любовь. Но Рыжик исчез. Я его искала через наше областное телевидение. Написала письмо, с его фотографией. Разумеется, я его не нашла. Когда у меня будет семья, я очень хочу собаку“.

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Еще одной участнице – Даше – пришлось быстро повзрослеть:

“У меня братья-близнецы, младше меня на 5 лет. Без дополнительной помощи не каждый может выдержать. Я и в садик перестала ходить – помогала маме. Она одного кормит с бутылочки, а я – второго. Малые были капризными. Представьте, один ребенок орет, а тут два! Но близнецы – это кайфово“.

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Кристина же вспомнила, как проводила свое время в деревне:

“Я в карты и шашки играла! А еще дедушке сигары крутила (смеется). Детство для меня – это счастливое время“.

Макс и участницы
Макс и участницы "Холостяк-10" рассказали о детстве
пресс-служба

Напомним, в 10 выпуске проект покинула Кристина. А уже в эту пятницу, 15 мая в 19:00, Макс познакомит Вику, Дану и Дашу со своими родителями. Как пройдет общение девушек с близкими главного героя – узнайте совсем скоро в романтическом реалити “Холостяк-10“ на СТБ!

Как прошел десятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

 

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Теги: Холостяк 10
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Источник: Ivona bigmir)net

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