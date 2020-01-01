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Горячий кадр: Слава Каминская снялась в нижнем белье

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Участница "НеАнгелов" поделилась кадром из эротической фотосессии.
Горячий кадр: Слава Каминская снялась в нижнем белье
Горячий кадр: Слава Каминская снялась в нижнем белье
instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская, которая уже более 13 лет является участницей популярной группы “НеАнгелы“, поделилась с поклонниками откровенным кадром.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость разместила фотографию, где она возле автомобиля в нижнем белье черного цвета. Свой пикантный образ артистка дополнила чулками, плащом и яркой помадой. Кроме того, на снимке Слава предстала в образе блондинки.

“У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап“, - забавно подписала Каминская.

Слава Каминская снялась в нижнем белье
Слава Каминская снялась в нижнем белье
Скриншот

 Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:

  • Wooooow, Слава, тебя не узнать 😍
  • Как вам идёт блонд!!!
  • ❤️Красивая
  • Вау! Это очень секси!!!!🖤
  • Шо за муза😍
  • Шикарно!)🔥🔥😻😻
  • Я вас не узнала 😊😉😊😋
  • Слава, я восхищаюсь вашей свободой во всём!!!!🔥🔥🔥👍

Ранее Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivona bigmir)net

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