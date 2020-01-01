Горячий кадр: Слава Каминская снялась в нижнем белье
Украинская певица Слава Каминская, которая уже более 13 лет является участницей популярной группы “НеАнгелы“, поделилась с поклонниками откровенным кадром.
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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость разместила фотографию, где она возле автомобиля в нижнем белье черного цвета. Свой пикантный образ артистка дополнила чулками, плащом и яркой помадой. Кроме того, на снимке Слава предстала в образе блондинки.
“У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап“, - забавно подписала Каминская.
Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:
- Wooooow, Слава, тебя не узнать 😍
- Как вам идёт блонд!!!
- ❤️Красивая
- Вау! Это очень секси!!!!🖤
- Шо за муза😍
- Шикарно!)🔥🔥😻😻
- Я вас не узнала 😊😉😊😋
- Слава, я восхищаюсь вашей свободой во всём!!!!🔥🔥🔥👍
Ранее Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом.
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