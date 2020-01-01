Горячий кадр: Слава Каминская снялась в нижнем белье

Участница "НеАнгелов" поделилась кадром из эротической фотосессии.

Украинская певица Слава Каминская, которая уже более 13 лет является участницей популярной группы “НеАнгелы“, поделилась с поклонниками откровенным кадром.

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На своей странице в Инстаграм 35-летняя знаменитость разместила фотографию, где она возле автомобиля в нижнем белье черного цвета. Свой пикантный образ артистка дополнила чулками, плащом и яркой помадой. Кроме того, на снимке Слава предстала в образе блондинки.

“У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап“, - забавно подписала Каминская.

Слава Каминская снялась в нижнем белье Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежую публикацию певицы:

Wooooow, Слава, тебя не узнать 😍

Как вам идёт блонд!!!

❤️Красивая

Вау! Это очень секси!!!!🖤

Шо за муза😍

Шикарно!)🔥🔥😻😻

Я вас не узнала 😊😉😊😋

Слава, я восхищаюсь вашей свободой во всём!!!!🔥🔥🔥👍

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