Слава Каминская показала фото из родильного дома

Певица поздравила женщин с Днем матери.

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В День матери, который в Украине и мире отмечается сегодня, 10 мая, участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская опубликовала архивные фото. Снимки были сделаны в родильном доме несколько лет назад.

На фотографиях, появившихся в Инстаграм Каминской, артистка плачет от счастья, держа на груди новорожденных сына и дочь.

Самое прекрасное, что может произойти с женщиной. Вот так выглядит любовь! Мама, спасибо за жизнь. С Днем матери, – написала в публикации Слава.

На первом кадре она позирует с сыном Леоном, который родился в декабре 2014 года, а на второй - уже с маленькой Лаурой, которая появилась на свет через год.

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