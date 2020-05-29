Артистка рассказала, что еще с прошлого года у нее завязался новый роман .

Секретность?: Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом instagram.com/babaslavka

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Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Слава, которая в 2019 развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, нашла новую любовь. Об этом звезда рассказала в программе "Слава+".

Помня ошибки прошлого, теперь она свои отношения не выносит на публику. Пока не удалось узнать, кто именно поселился в сердце Славы Каминской. Но, как она призналась дети Леон и Лаура знакомы с ним и не редко проводят время вместе.

Слава Каминская с детьми instagram.com/babaslavka

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми instagram.com/babaslavka

В тоже время Слава пока не готова жить вместе с новым, тайным почитателем и, по ее словам, неслабо волнуется по этому поводу:

Я не очень пока понимаю, как мне начать жить с ним. Перевозить детей в его пенаты - я не знаю, как это скажется на психике детей. Перевозить его в эту квартиру - это тоже будет странно. Поэтому, есть такие ловушки, - объяснила Каминская.

По поводу новой пассии бывшего мужа - арт- и проект-менеджера Ольги Богатой - Слава отметила, что дети прекрасно к ней относятся.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский провел выходные с новой избранницей.

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