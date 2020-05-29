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Секретность?: Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом

Комментариев: 1
Артистка рассказала, что еще с прошлого года у нее завязался новый роман .

Секретность?: Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом
Секретность?: Слава Каминская призналась, почему не живет с новым бойфрендом
instagram.com/babaslavka

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Участница популярного дуэта “НеАнгелы“ Слава, которая в 2019 развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, нашла новую любовь. Об этом звезда рассказала в программе "Слава+".

Помня ошибки прошлого, теперь она свои отношения не выносит на публику.  Пока не удалось узнать, кто именно поселился в сердце Славы Каминской.  Но, как она призналась дети Леон и Лаура знакомы с ним и не редко проводят время вместе. 

Слава Каминская с детьми
Слава Каминская с детьми
instagram.com/babaslavka

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми
Слава Каминская с бывшим мужем и детьми
instagram.com/babaslavka

В тоже время Слава пока не готова жить вместе с новым, тайным почитателем и, по ее словам, неслабо волнуется по этому поводу:

Я не очень пока понимаю, как мне начать жить с ним. Перевозить детей в его пенаты - я не знаю, как это скажется на психике детей. Перевозить его в эту квартиру - это тоже будет странно. Поэтому, есть такие ловушки, - объяснила Каминская.

По поводу новой пассии бывшего мужа - арт- и проект-менеджера Ольги Богатой - Слава отметила, что дети прекрасно к ней относятся. 

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский провел выходные с новой избранницей.

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Теги: Слава Каминская, бойфренд, романы звезд, Слава +
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 11:50
Оценка:  -1
гость
Её голуби обсели, голуби только садятся только на тех от кого пахнет как от бомжей. А друга не показывает , потому что бойфренд у неё пока фалоимитатор .
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