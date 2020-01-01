Пластический хирург Эдгар Каминский признался, какой размер груди считает идеальным.

Как хирург и как мужчина: Экс-супруг Славы Каминской назвал идеальный размер груди instagram.com/edgar_kaminskyi

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Самым громким разводом отечественного шоу-биза стало расставание участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара развелась в 2019-м, но, в отличие от многих экс-возлюбленных, была корректна в высказываниях друг о друге и продолжает проводить время вместе с детьми - 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой.

Слава все так же занимается творчеством и недавно вместе с коллегой по дуэту Викторией Смеюхой записала новый музыкальный альбом, а Эдгар успешно развивается в своем деле и даже открыл свою клинику.

На своей странице в Инстаграм хирург часто выкладывает интересную информацию о трендах в области пластической хирургии. Так, в недавней публикации Каминский рассказал, какой размер груди самый “желанный“ среди его клиенток и даже признался, какую грудь сам считает идеальной.

Эдгар отметил, что большая грудь выходит из моды:

Большая грудь уже не популярна

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Очень часто на вопрос: “Какую грудь вы хотите?“, звучит ответ: “Только не как у порно актрисы“. Эти слова подразумевают, что девушка не хочет большую грудь.

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Желание увеличить грудь связанно с потребностью выражения своей сексуальности. Все прекрасно знают, что выкормить ребёнка можно и с маленькой грудью. Но, пышная грудь в красивом белье куда более желанна. Она дает возможность надевать красивые платья с открытым декольте, подчеркивать свою сексуальность, женственность и уверенность в себе, - отметил Каминский.

Как хирург и как мужчина: Экс-супруг Славы Каминской назвал идеальный размер груди instagram.com/edgar_kaminskyi

Кроме того, хирург посоветовал женщинам, как понять, какую грудь считает идеальной их мужчина:

Если ваш мужчина утверждает, что грудь не имеет значения, просто посмотрите, на кого он подписан в социальных сетях, на кого обращает внимание и чьи страницы просматривает. Только давайте без скандалов, просто проведите исследование. Мир и любовь в семье ━ превыше всего.

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Действительно, увеличение груди у людей часто ассоциируется с порноиндустрией. Но, тенденции меняются. Если вы посмотрите на топовых порно-актрис, то увидите, что у них небольшая грудь. Не всегда своя, но все же среднего размера.

На фото ━ лидеры «рынка»:

Katana Combat

Riley Reid

Abella Danger

Adriana Chechik

Lana Rhodes

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Именно поэтому можно утверждать, что ближайшие 5-10 лет более популярной будет грудь размера В и С.

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На вопрос, какая грудь нравится мне, отвечу — не больше 3‑го размера, - написал Каминский.

Как хирург и как мужчина: Экс-супруг Славы Каминской назвал идеальный размер груди instagram.com/edgar_kaminskyi

Стоит отметить, что доктор Каминский является специалистом по коррекции носа и пластике груди - так что мнению эксперта можем верить.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский рассекретил свою новую пассию.

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