Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа - видео
В понедельник, 8 июня, известная украинская певица, финалистка первого сезона “Голосу країни“ Тоня Матвиенко поделилась архивным видео по случаю третьей годовщины с певцом Арсеном Мирзояном.
Читай также: “Я его разлюбила“: Тоня Матвиенко рассказала о разводе с первым мужем
Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала редкий ролик из ЗАГСа. На кадрах можно увидеть, как Тоня в коротком белом платье с вышиванкой и Арсен в светлой рубашке и бордовых штанах забавно заходят в зал. Позже влюбленные расписуются и пьют шампанское.
“Три роки потому обмінялися автографами з @arsen_mirzoian Моя душа вже не болить! Вогонь горить ❤️🔥подружечки дякую, що були поряд“, - написала Матвиенко.
Ранее Тоня Матвиенко показала, как подросла ее дочь от Арсена Мирзояна.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил