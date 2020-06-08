Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа - видео

Комментариев: 0
Певица отметила третью годовщины свадьбы с Арсеном Мирзояном.
Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа - видео
Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа - видео
instagram.com/tonya_matvienko

В понедельник, 8 июня, известная украинская певица, финалистка первого сезона “Голосу країни“ Тоня Матвиенко поделилась архивным видео по случаю третьей годовщины с певцом Арсеном Мирзояном.

Читай также: “Я его разлюбила“: Тоня Матвиенко рассказала о разводе с первым мужем

Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала редкий ролик из ЗАГСа. На кадрах можно увидеть, как Тоня в коротком белом платье с вышиванкой и Арсен в светлой рубашке и бордовых штанах забавно заходят в зал. Позже влюбленные расписуются и пьют шампанское.

“Три роки потому обмінялися автографами з @arsen_mirzoian Моя душа вже не болить! Вогонь горить ❤️🔥подружечки дякую, що були поряд“, - написала Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко показала, как подросла ее дочь от Арсена Мирзояна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь