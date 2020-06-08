Тоня Матвиенко запостила архивные кадры из ЗАГСа - видео

Певица отметила третью годовщины свадьбы с Арсеном Мирзояном.

В понедельник, 8 июня, известная украинская певица, финалистка первого сезона “Голосу країни“ Тоня Матвиенко поделилась архивным видео по случаю третьей годовщины с певцом Арсеном Мирзояном.

Читай также: “Я его разлюбила“: Тоня Матвиенко рассказала о разводе с первым мужем

Так, на своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала редкий ролик из ЗАГСа. На кадрах можно увидеть, как Тоня в коротком белом платье с вышиванкой и Арсен в светлой рубашке и бордовых штанах забавно заходят в зал. Позже влюбленные расписуются и пьют шампанское.

“Три роки потому обмінялися автографами з @arsen_mirzoian Моя душа вже не болить! Вогонь горить ❤️🔥подружечки дякую, що були поряд“, - написала Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко показала, как подросла ее дочь от Арсена Мирзояна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​