"Я его разлюбила": Тоня Матвиенко рассказала о разводе с первым мужем

Артистка впервые вышла замуж в 17 лет.

Украинская исполнительница, финалистка первого сезона “Голосу краЇни“ Тоня Матвиенко впервые рассказала о причине развода с первым мужем. Откровенное признание артистка сделала во время совместного прямого эфира с Олей Поляковой в Инстаграм.

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По словам Тони, с будущем мужем она познакомилась в 1997 году, когда ей было 16 лет, а ему 23. Вскоре Матвиенко забеременела дочерью Ульяной. И влюбленные решили пожениться. В браке они прожили 10 лет.

Певица отметила, что причиной расставания стало то, что она разлюбила супруга. Кроме того, Тоня призналась, что все годы брака ее муж относился к ней, как к ребенку.

“С первым мужем я прожила 10 лет. Развелись банально - я его разлюбила, а мне очень важно любить. Но это было нелегко. Я вышла замуж в 17, взрослела, и уже когда мне было 25-26 лет поняла, что его отношение ко мне не поменялось. Немного как к ребенку было, будто он умнее, а я - нет. Я же начала с возрастом понимать, что его не люблю. Просыпаешься утром, и меньше желание быть вместе. Я бы еще раньше ушла, просто “дождалась“. Это же как всегда, “надо“ поссориться“, - рассказала Матвиенко.

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Также исполнительница заявила, что за 10 лет брака она потеряла свою личность. Тоня не знала, есть ли у нее какие-то увлечение. Все это время она была просто мамой и женой.

“Я как из клетки вырвалась. Для меня это было и страшно, и свобода, начало нового жизни. Я даже не знала, кто я. Личности - ноль. Я не знала что люблю есть, не знала, какой у меня любимый цвет. Просто такая развалина. Мне эти 10 лет на пользу не пошли. Я была просто мамой и женой“,

Напомним, что сейчас Тоня Матвиенко замужем за участником “Голосу країни“ Арсеном Мирзояном. У пары есть 4-летняя дочь Нина.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х “Музико, грай“.

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