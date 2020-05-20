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Тоня Матвиенко подготовила необычный подарок мужу в честь его дня рождения

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20 мая Арсену Мирзояну исполняется 42 года.
Тоня Матвиенко подготовила необычный подарок мужу в честь его дня рождения
Тоня Матвиенко подготовила необычный подарок мужу в честь его дня рождения
instagram.com/tonya_matvienko

В среду, 20 мая, украинский исполнитель, участник первого сезона “Голосу країни“ Арсен Мирзоян отмечает день рождения. Артисту исполняется 42 года. По случаю праздника супруга музыканта, финалистка “Голосу країни“, дочь легендарной украинской певицы Нины Матвиенко, Тоня Матвиенко подготовила для возлюбленного необычный подарок. 

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда разместила ролик, где поклонники творчества Мирзояна с разных городов Украины исполняют его композицию “Вінні-Пух“. Также к флешмобу присоединились друг семьи, бывший солист группы “Тартак“ Александр Положинский, сама Тоня и 4-летняя дочь Нина.

“З днем народження коханий❤️ @arsen_mirzoian Многая літа 🦄 вдячна всім хто долучився 💋🙏🏻“, - подписала ролик Матвиенко.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х “Музико, грай“.

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Теги: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
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Источник: Ivona bigmir)net

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