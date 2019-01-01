В клипе сыграла дочь Арсена и Тони Матвиенко .

Космическая любовь в новом клипе Арсена Мирзояна “Незнайомці” Пресс-служба

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Состоялась премьера долгожданного клипа "Незнайомці". Съемки прошли в июле на угольном хранилище. Далее шли месяцы кропотливого монтажа и постпродакшна для создания єффекта присутствия на настоящей планете.

Пресс-служба

Клип более походит на фантастический фильм, навеивая зрителю ассоциацию с Марсом или же фильмами «Аннигилиция», «Интерстеллар». Что в принципе и не перечило задумке автора:

Пресс-служба

К этому клипу у меня особое отношение. Дался он нам непросто. Снимали при температуре 35 градусов, было очень жарко, снизу раскаленный уголь добавлял нам атмосферы, - комментирует режиссер Олег Борщевский

пресс-служба

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Арсен Мирзоян:

В моем понимании это история мужчины, у которого, как и у каждого человека, свой космос, свой мир. И он пытается укротить тот мир, который ещё не познан им самим.

Пресс-служба

Кстати, в клипе снялась дочь Арсена Мирзояна маленькая Нина Матвиенко.

Песня «Незнайомці» входит в новый альбом артиста «Інгредієнт», презентация которого состоится 26 ноября в киевском "Дворце Украина".

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