"Музико, грай": Тоня Матвиенко дала новое звучание хиту 90-х

Певица выпустила авторскую интерпретацию трека Тараса Петриненко и представила к нему клип.

Тоня Матвиенко пополнила свой репертуар новым украиноязычным треком “Музико, грай”. Эта песня давно известна меломанам и почитателям украинской музыкальной культуры. Ее автор и исполнитель - популярный украинский музыкант Тарас Петриненко.

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Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они оба выступали на сцене фестиваля “Союзівка”. Встреча оказалась судьбоносной.

“После знакомства мне захотелось переслушать первый альбом Петриненко, и я перенеслась в детство. Вдохновившись, я решила перепеть песню Тараса. Конечно, опасалась, что откажут, но слава Богу, Тарас дал добро. Этой работой хочу напомнить Украине о ее духовных сокровищах - прекрасных песнях Тараса Петриненко, вдохновивших многие поколения”, - комментирует Тоня.

Сразу же по возвращению в Украину Матвиенко обратилась к саунд-продюсеру Евгению Филатову. Он и придал треку нового звучания. Также по приглашению певицы в создании кавера участвовал и музыкант-виртуоз Василий Попадюк, записав для обновленной версии скрипичные партии скрипки. А экранизацию “Музико, грай” Тоня доверила команде Manifest production.

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По словам режиссеров, клип “Музико, грай“ - это артовая история с использованием графики. Видео снимали на двух локациях, включая колонный зал Киевской городской государственной администрации. За 20 часов работы Тоня сменила 5 образов. Кроме артистки в кадре задействован фольклорно-этнографический ансамбль “Калина”.

Песня и клип “Музико, грай” уже доступны на основных цифровых площадках.

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