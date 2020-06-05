"Моя любовь": Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом

Маша Полякова запостила селфи с любимым.

Старшая дочь популярной украинской певицы, ведущей и актрисы Ольги Поляковой, начинающая модель Мария Полякова поделилась с поклонниками редким кадром.

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На своей странице в Инстаграм 15-летняя девушка разместила фотографию со своим таинственным возлюбленным. На снимке пара делает селфи на улице. Влюбленные позировали в масках. Поэтому подписчикам не удалось рассмотреть лицо избранника Поляковой-младшей.

“Моя любовь❤️❤️“, - лаконично подписала фото Маша на английском языке.

Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться.

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