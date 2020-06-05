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"Моя любовь": Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом

Комментариев: 1
Маша Полякова запостила селфи с любимым.
"Моя любовь": Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом
"Моя любовь": Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом
instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь популярной украинской певицы, ведущей и актрисы Ольги Поляковой, начинающая модель Мария Полякова поделилась с поклонниками редким кадром.

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На своей странице в Инстаграм 15-летняя девушка разместила фотографию со своим таинственным возлюбленным. На снимке пара делает селфи на улице. Влюбленные позировали в масках. Поэтому подписчикам не удалось рассмотреть лицо избранника Поляковой-младшей.

“Моя любовь❤️❤️“, - лаконично подписала фото Маша на английском языке.

Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом
Старшая дочь Поляковой показала снимок с бойфрендом
Скриншот

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.06.2020, 15:17
Оценка:  0
гость
Да-а-а-а!
Видимо, девочка в детстве много болела.
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