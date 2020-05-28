Артисты сыграли в "Правду или действие".

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Оля Полякова призналась, что украла песню у Макса Барских. Певец принял участие в игре “Правда или действие“ в Инстаграме Поляковой.

Так, во время разговора с Максом Оля поделилась, что обожает его творчество и добавила, что даже украла его хит “Туманы“ и сделала на этот трек свою песню “Королева ночи“.

Ты не затаскивал меня по судам, за что тебе спасибо. Знаешь, как было несколько раз, когда на концертах звучит музыка и я пою “Ты сегодня не пришла, я точно знаю почему“. И потом я понимаю, что на свою мелодию пою твои слова, - сказала Полякова.

Также певица добавила, что пришла со своей песней до Алана Бадоева, а он не узнал работу своего подопечного.

Я ее поставила, а он говорит: “Ну это суперхит“. Я говорю, что конечно хит, он сейчас повсюду звучит. А он говорит: “В смысле? Вы уже выпустили песню?“. А я говорю, что ее поет твой Макс. А он спрашивает: “Где?“, - добавила Полякова.

Ранее дочь Оли Поляковой запостила фото поцелуя с бойфрендом.

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