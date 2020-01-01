Звезда показала забавный кадр, сделанный в детском саду .

"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица, судья нескольких талант-шоу Оля Полякова позабавила Сеть детским фото.

Кадр, сделанный, судя по всему, в детском саду, звезда добавила в Инстаграм.

Будущая “королева ночи“ позирует в клетчатом бордово-розовом платье с шерстяным воротником, на голове у Оли - белый бант, а в руках резиновый синий мяч. Девочка смотрит в камеру, хитро прищурившись, на щеках у нее видны ямочки. Еще одной забавной деталью на фото кажется неровная челка маленькой Поляковой.

Ну шо выросло, то выросло😪😌😂с днём защиты детей!))) Челку стригла сама😂, - подписала публикацию артистка.

"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото instagram.com/polyakovamusic

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Фолловеры отметили в комментариях, что Оля была красоткой уже с раннего детства:

Кайфова😁😘, - написала телеведущая Леся Никитюк.

Вообще не изменилась!😉

Мне кажется все в детстве себя стригли 😂

Кажется, у всех детей 90 было такое фото😂😂😂 КРАСИВОЕ 😍😍😍❤️❤️

Олечка 💝💋💖❤️такая лапатуля 💗😘💋выросла красивая талантливая умная наша зирочка 💗😘💝💋💋💖❤️

Олечка вообще не похожа если честно извини если обидела 😘😘😘😘♥️♥️♥️💞💞💞💞✨✨✨✨🔥🔥

👍👍👍😍Сонечко! А виросла сонячна жіночка!

Клас😍😍😍 тоді був бантик, а зараз корона👸👍😉🔥

Ах, какие ямочки на щечках😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова кардинально сменила прическу.

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