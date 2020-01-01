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"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото

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Звезда показала забавный кадр, сделанный в детском саду .

"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная певица, судья нескольких талант-шоу Оля Полякова позабавила Сеть детским фото.

Кадр, сделанный, судя по всему, в детском саду, звезда добавила в Инстаграм.

Будущая “королева ночи“ позирует в клетчатом бордово-розовом платье с шерстяным воротником, на голове у Оли - белый бант, а в руках резиновый синий мяч. Девочка смотрит в камеру, хитро прищурившись, на щеках у нее видны ямочки. Еще одной забавной деталью на фото кажется неровная челка маленькой Поляковой.

Ну шо выросло, то выросло😪😌😂с днём защиты детей!))) Челку стригла сама😂, - подписала публикацию артистка.

"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото
instagram.com/polyakovamusic

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Фолловеры отметили в комментариях, что Оля была красоткой уже с раннего детства:

  • Кайфова😁😘, - написала телеведущая Леся Никитюк.
  • Вообще не изменилась!😉
  • Мне кажется все в детстве себя стригли 😂
  • Кажется, у всех детей 90 было такое фото😂😂😂 КРАСИВОЕ 😍😍😍❤️❤️
  • Олечка 💝💋💖❤️такая лапатуля 💗😘💋выросла красивая талантливая умная наша зирочка 💗😘💝💋💋💖❤️
  • Олечка вообще не похожа если честно извини если обидела 😘😘😘😘♥️♥️♥️💞💞💞💞✨✨✨✨🔥🔥
  • 👍👍👍😍Сонечко! А виросла сонячна жіночка!
  • Клас😍😍😍 тоді був бантик, а зараз корона👸👍😉🔥
  • Ах, какие ямочки на щечках😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова кардинально сменила прическу. 

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Теги: Оля Полякова, детские фото звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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