"Челку сама стригла": Полякова изумила Сеть своим детским фото
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Популярная певица, судья нескольких талант-шоу Оля Полякова позабавила Сеть детским фото.
Кадр, сделанный, судя по всему, в детском саду, звезда добавила в Инстаграм.
Будущая “королева ночи“ позирует в клетчатом бордово-розовом платье с шерстяным воротником, на голове у Оли - белый бант, а в руках резиновый синий мяч. Девочка смотрит в камеру, хитро прищурившись, на щеках у нее видны ямочки. Еще одной забавной деталью на фото кажется неровная челка маленькой Поляковой.
Ну шо выросло, то выросло😪😌😂с днём защиты детей!))) Челку стригла сама😂, - подписала публикацию артистка.
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Фолловеры отметили в комментариях, что Оля была красоткой уже с раннего детства:
- Кайфова😁😘, - написала телеведущая Леся Никитюк.
- Вообще не изменилась!😉
- Мне кажется все в детстве себя стригли 😂
- Кажется, у всех детей 90 было такое фото😂😂😂 КРАСИВОЕ 😍😍😍❤️❤️
- Олечка 💝💋💖❤️такая лапатуля 💗😘💋выросла красивая талантливая умная наша зирочка 💗😘💝💋💋💖❤️
- Олечка вообще не похожа если честно извини если обидела 😘😘😘😘♥️♥️♥️💞💞💞💞✨✨✨✨🔥🔥
- 👍👍👍😍Сонечко! А виросла сонячна жіночка!
- Клас😍😍😍 тоді був бантик, а зараз корона👸👍😉🔥
- Ах, какие ямочки на щечках😍🔥, - написали в Сети.
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