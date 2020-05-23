Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться

Об этом артистка рассказала в шоу "Правда или действие".

Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша встречается с парнем, а сама певица показала девочке, как нужно целоваться. Это стало известно в Инстаграм-шоу Поляковой “Правда или действие“, гостем которого стал исполнитель и продюсер Потап.

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В ходе беседы Алексей Потапенко поставил артистке провокационный вопрос, который касался романтических чувств ее дочери. Полякова не стала скрывать, что у Маши есть парень.

Она также призналась, что научила дочь целоваться. Исполнительница отметила, что это единственная близость, которую она лично показала дочке. Звезда также отметила, что для интимных отношений Мария еще слишком юна.

Несмотря на то, что певица одобряет отношения Маши с парнем, она не готова отдать ее замуж до 30 лет. Знаменитость убеждена, что ранние браки – пережиток прошлого, ведь при современных обстоятельствах женщины даже в возрасте 50 лет могут выглядеть фантастически.

Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на этом пути любви, разных мужчин. Это круто, – отметила Полякова.

Ранее Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы.

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