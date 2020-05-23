Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться

Комментариев: 2
Об этом артистка рассказала в шоу "Правда или действие".
Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться
Оля Полякова призналась, что научила старшую дочь целоваться
instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша встречается с парнем, а сама певица показала девочке, как нужно целоваться. Это стало известно в Инстаграм-шоу Поляковой “Правда или действие“, гостем которого стал исполнитель и продюсер Потап.

Читай также: Полякова призналась, что болела коронавирусом

В ходе беседы Алексей Потапенко поставил артистке провокационный вопрос, который касался романтических чувств ее дочери. Полякова не стала скрывать, что у Маши есть парень.

Она также призналась, что научила дочь целоваться. Исполнительница отметила, что это единственная близость, которую она лично показала дочке. Звезда также отметила, что для интимных отношений Мария еще слишком юна.

Несмотря на то, что певица одобряет отношения Маши с парнем, она не готова отдать ее замуж до 30 лет. Знаменитость убеждена, что ранние браки – пережиток прошлого, ведь при современных обстоятельствах женщины даже в возрасте 50 лет могут выглядеть фантастически.

Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на этом пути любви, разных мужчин. Это круто, – отметила Полякова.

Ранее Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Оля Полякова, дети звезд, певица, Маша Полякова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.05.2020, 15:08
Оценка:  0
гость
А сосать член и вылизывать пилотку научила? Ей бы это больше пригодилось.
Василий*Петросян    23.05.2020, 14:55
Оценка:  +1
Василий*Петросян
когда ты уже научишь ее сосать - это твое самое главное умение в жизни !!!!!!!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь