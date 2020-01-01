"Вечно танцующий человек": MONATIK показал тизер документального фильма о себе

В ролике можно увидеть семью артиста и его друзей детства.

Знаменитый украинский исполнитель и танцор MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился с поклонниками радостной новостью. Артист анонсировал выход документального фильма “Вечно танцующий человек“.

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Так, в понедельник, 1 июня, на официальном ютуб-канале звезды появился 2-минутный тизер ленты. В ролике можно увидеть маму и бабушку Монатика. Последняя зачитает на камеру детские письма, которые звездный внук писал себе взрослому. Также в видео появились редкие кадры певца из семейного архива.

“Артист, который никогда ранее не показывал свою семью и кадры из личного архива, решился поделиться историей своего пути длинной в 10 лет, фееричной ступенью которого стало шоу на НСК “Олимпийский”. Также, интервью для байопика дают школьные учителя MONATIK, друзья детства, команда мультиартиста, которая с ним рядом с самого начала творческого пути“, - говорится в описании к тизеру.

Напомним, ранее Alyona Alyona выпустила трек “Пам'ятаю“ о своих “взлетах и падениях“.

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