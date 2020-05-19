Анна Корсун снялась в прозрачном боди и прикрыла пикантные места .

Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная артистка Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала фигуру после 2-месячного карантина. В Инста-сториз звезда добавила фото в пикантном наряде - Анна позирует в прозрачном боди с черными полосками. Соски Анна стыдливо прикрыла черными сердечками, а область бикини - широкой черной шляпой.

Фото выглядит настолько соблазнительно, что если Анна и поднабрала пару грамм за карантин, то вряд ли кто-то это заметит.

Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье instagram.com/maruvofficial

К слову, звезда недавно совершила первую вылазку с момента начала самоизоляции. На днях она добавила в Инстаграм фото, на котором позирует в черном кожаном наряде и темных очках за столиком в кафе. Компанию ей составил домашний любимец - бульдог.

Было так хорошо выйти на улицу и пообедать с другом 🙌, - подписала фото Анна. Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали, что Анна Корсун удивила сменой имиджа.

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