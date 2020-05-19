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Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье

Комментариев: 2
Анна Корсун снялась в прозрачном боди и прикрыла пикантные места .

Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная артистка Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала фигуру после 2-месячного карантина. В Инста-сториз звезда добавила фото в пикантном наряде - Анна позирует в прозрачном боди с черными полосками. Соски Анна стыдливо прикрыла черными сердечками, а область бикини - широкой черной шляпой.

Фото выглядит настолько соблазнительно, что если Анна и поднабрала пару грамм за карантин, то вряд ли кто-то это заметит.

Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
instagram.com/maruvofficial

К слову, звезда недавно совершила первую вылазку с момента начала самоизоляции. На днях она добавила в Инстаграм фото, на котором позирует в черном кожаном наряде и темных очках за столиком в кафе. Компанию ей составил домашний любимец - бульдог.

Было так хорошо выйти на улицу и пообедать с другом 🙌, - подписала фото Анна.

Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
Последствия карантина: MARUV показала фигуру в очень откровенном белье
instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали, что Анна Корсун удивила сменой имиджа. 

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Теги: фото в белье, Анна Корсун, MARUV
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 19:48
Оценка:  0
гость
Eбальник страшный.
гость  (аноним)  19.05.2020, 19:40
Оценка:  0
гость
О-О-О! ОЧЕРЕДНАЯ ПРОКАЦАПСКАЯ ПОТАСКУХА!
гость  (аноним)  19.05.2020, 19:01
Оценка:  0
гость
я бы вдул ей
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