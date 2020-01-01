"Беременна?": Новое фото Нади Дорофеевой вызвало догадки в Сети
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Певица Надя Дорофеева спровоцировала новые слухи в Сети по поводу своей беременности. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором засветилась в пикантном наряде - на Наде топ в форме бюстгальтера, шорты с леопардовым принтом и прозрачный пеньюар.
Артистка позирует напротив зеркала, стоя на коленях и приподняв одну руку. В центре кадра оказывается животик Дорофеевой с рельефными мышцами пресса.
Фото Додо оставила без подписи.
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Поклонникам Нади показалось, что на фото у артистки более объемный животик - и они сразу же предположили, что Надя в положении:
- У тебя живот имеет странное свойство😐
- не знаю, мне кажется она беременная,но это не точно 🤪
- тебе безумно,идёт леопардовый принт 🐆
- на стиле с dodo♥️🔥
- шикарная 🤤🤤🤤❤
- опасная девушка 🔥😎
- шо по стилю?😍😍😍🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт.
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