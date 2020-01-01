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"Беременна?": Новое фото Нади Дорофеевой вызвало догадки в Сети

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Певица засветила животик в откровенном наряде, а поклонникам показалось, что она намекает на пополнение в семье .

"Беременна?": Новое фото Нади Дорофеевой вызвало догадки в сети
instagram.com/nadyadorofeeva

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Певица Надя Дорофеева спровоцировала новые слухи в Сети по поводу своей беременности. В Инстаграм звезда выставила фото, на котором засветилась в пикантном наряде - на Наде топ в форме бюстгальтера, шорты с леопардовым принтом и прозрачный пеньюар.

Артистка позирует напротив зеркала, стоя на коленях и приподняв одну руку. В центре кадра оказывается животик Дорофеевой с рельефными мышцами пресса. 

Фото Додо оставила без подписи.

"Беременна?": Новое фото Нади Дорофеевой вызвало догадки в сети
instagram.com/nadyadorofeeva

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Поклонникам Нади показалось, что на фото у артистки более объемный животик - и они сразу же предположили, что Надя в положении:

  • У тебя живот имеет странное свойство😐
  • не знаю, мне кажется она беременная,но это не точно 🤪
  • тебе безумно,идёт леопардовый принт 🐆
  • на стиле с dodo♥️🔥
  • шикарная 🤤🤤🤤❤
  • опасная девушка 🔥😎
  • шо по стилю?😍😍😍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала, как нужно реагировать на хейт. 

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Теги: Надя Дорофеева, беременность, живот, белье
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Источник: mag.org.ua

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