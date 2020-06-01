"Пам'ятаю": Alyona Alyona выпустила трек о своих "взлетах и падениях" - видео

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая стала знаменитой в конце 2018 года, выпустила новый трек “Пам'ятаю“.

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Клип на свежую композицию знаменитость опубликовала в понедельник, 1 июня, на своем официальном ютуб-канале. В описании к ролику певица заявила, что песня “Пам'ятаю“ является для нее исповедью. В треке звезда рассказала о своих взлетах и падениях.

“Цей трек - сповідь. Бо я не ідеальна, і щоб бути тою, хто я є, мені довелося пройти через злети і падіння. Я не пишаюсь всім, що робила в житті, але і не цураюсь цього. І якщо б мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз“, - призналась Alyona Alyona.