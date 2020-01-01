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"В ожидании первенца": Жена Монатика показала архивное фото

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Ирина Монатик запостила фото 5-летней давности, где она запечатлена беременной.
"В ожидании первенца": Жена Монатика показала архивное фото
"В ожидании первенца": Жена Монатика показала архивное фото

Супруга и менеджер популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика (MONATIK), Ирина Монатик поделилась редкой фотографией из семейного альбома.

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21 мая, по случаю Дня вышиванки, Ирина опубликовала на своей странице в Инстаграм снимок 5-летней давности. На архивном кадре она запечатлена в черном платье с вышитыми маками, белых кедах и темных очках. А Дмитрий предстал в наряде черного цвета: шортах, вышитой рубашке, кроссовках и шляпе. Фото засняли, когда Ирина была беременна первым сыном. 

“Воспоминания 2015 года. Любимый. Киев. В ожидании первенца
P.S. Искренне считаю, что культурные традиции следует чтить и передавать из поколения в поколение 💛💙Всех с днем Вышиванки❤️“, - подписала редкий кадр жена Монатика.

Жена Монатика показала беременное фото
Жена Монатика показала беременное фото
Скриншот

Отметим, что артист также поделился этой фотографией в своем Инстаграм-аккаунте.

“5 лет тому назад в этот день ❤️❤️❤️“, - подписал он.

Монатик показал беременную жену
Монатик показал беременную жену
Скриншот

Напомним, ранее жена Монатика очаровала Сеть новыми кадрами артиста с сыновьями.

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Теги: ирина демичева, MONATIK
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Источник: Ivona bigmir)net

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