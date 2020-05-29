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Настя Каменских запостила веселый ролик, где спела о "пяти миллионах"

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Исполнительница похвасталась новым достижением.
Настя Каменских запостила веселый ролик, где спела о "пяти миллионах"
instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) сообщила поклонникам о своем новом достижении. Ранее клип артистки “Попа как у Ким“ собрал 60 млн просмотров на YouTube. А теперь исполнительница рассказала, что на ее Инстаграм-аккаунт подписались 5 млн пользователей Сети.

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Чтобы поблагодарить своих подписчиков за любовь Настя сняла веселый ролик, где она танцует, ездит на велосипеде, катается на качелях и поет песню о пяти миллионах на русском и испанском языках. 

“Дай 🖐 Потому что у меня 5 миллионов! 😍😱 5 миллионов не просто подписчиков, а людей, чья поддержка и любовь меня заряжает и мотивирует! Спасибо вам за это! Люблю! ❤️“, - подписала яркое видео Каменских.

Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivona bigmir)net

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