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Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы

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год назад пара обменялась кольцами.
Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы
Потап поздравил Настю Каменских с первой годовщиной свадьбы
instagram.com/kamenskux

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Год назад, 23 мая 2019 года, состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских. Сегодня продюсер поздравил любимую с первой годовщиной и опубликовал трогательное фото со свадьбы.

На странице в Инстаграм Потап разместил пост, в котором признался NK в любви и разместил снимок, сделанный в самый волнительный день. 

Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, - подписал пост Потап.

instagram.com/realpotap/

Свадьба NK и Потапа состоялась недалеко от Киева в шикарном ресторане. На празднике присутствовали родные пары, друзья и коллеги по шоу-бизнесу, в том числе Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Андрей Данилко, Оля Полякова и другие.

После молодожены отправились в медовый месяц в Турцию, где проводили время вдвоем и с друзьями, публикуя яркие фото в социальные сети.

А недавно мы писали, что Потап впервые признался, когда влюбился в Каменских.

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Теги: Потап, Настя Каменских, свадьба, годовщина
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