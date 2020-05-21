"Совпали, как тетрис": Потап признался, когда влюбился в Каменских

Рэпер признался, в начале творческого пути дуэта "Потап и Настя" Каменских ему совсем не нравилась.

Известный украинский рэп-исполнитель и основатель продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап (Алексей Потапенко) признался, когда понял, что между них и Настей Каменских возникла связь.

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О том, как начались отношения с нынешней женой певец рассказал во время прямого эфира с Олей Поляковой в Инстаграм. Во время беседы Потап признался, что он не влюблялся в Настю с первого взгляда. Артист заявил, что в начале сотрудничества с певицей она ему не нравилась и даже даже отталкивала своим характером.

“Я влюбился в нее не сразу как увидел. Мы Тельцы, очень похожи по темпераменту, но сначала мне она не нравилась. Когда Настю не знаешь, кажется, что все эти ее эмоции - кривляния. А она просто 7 лет прожила в Италии и подобрала эту манеру говорить, петь. Мне показалось, что это как-то не по нашему, и поначалу она меня даже чуть отталкивала. Был период, когда мы друг друга очень очень недолюбливали, ездили в разных машинах“, - вспомнил рэпер.

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Кроме того, Потап признался, что когда у него появились чувства к коллеге по дуэту, некоторое время отодвигал эту мысль. Но позже понял, что их любовь - навсегда.

“Я от себя эту мысль отодвигал как мог, правдами и неправдами. Но все таки любовь победила. Не могу сказать, в какой момент, у нас было несколько вспышек. - Она, во-первых, меня очень сильно любит, так как никто меня не любил. Она невероятный жизнелюб. Хорошая, добрая, не завистливая, а среди звезд это редкое качество. Настя такая была сразу, потому что выросла за границей, переняла несколько культур. А еще она безумно красивая. Она все время красивая. Утром просыпаешься - красивая, вечером приходишь - красивая, злится на тебя, нос свой морщит - и все равно красивый этот нос. А потом, когда сам злишься, смотришь на нее, а она такая хорошая. И ты думаешь: “Где же тебя обманули?“ А потом понимаешь, что нигде. Бывает такое - раз, и сошлись. И я сразу понял, когда встретил ее. Совпали, как тетрис“, - поделился певец.

Напомним, ранее мы показали самые провокационные клипы Потапа.

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