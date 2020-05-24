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Новый рекорд: Клип Насти Каменских собрал 60 млн просмотров на YouTube

Комментариев: 2
Узнайте, какой клип украинской певицы посмотрели больше 60 миллионов раз.
Новый рекорд: Клип Насти Каменских собрал 60 млн просмотров на YouTube
Новый рекорд: Клип Насти Каменских собрал 60 млн просмотров на YouTube
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, похвасталась новым достижением на своей странице в Instagram.

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В своем аккаунте артистка сообщила, что ее клип “Попа как у Ким“ собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube. Настя опубликовала отрывки с эпатажного ролика и в описании к видео поинтересовалась у подписчиц, какая строчка из трека им ближе всего.

“Уже 60 миллионов! 🔥Спасибо! Кстати, девочки, какая строчка из “ПОПА КАК У КИМ“ вам ближе всего? 😀“, - написала исполнительница.

Смотрите клип NK | Настя Каменских - “Пoпа Как У Ким“:

Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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Теги: YouTube, Настя Каменских, рекорд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    25.05.2020, 17:19
Оценка:  0
GreenPeace!
У нее публика,которая ее смотрит...дети от 10-17лет.Если ж крутить не будет,завтра о ней никто не вспомнит.
гость  (аноним)  25.05.2020, 16:49
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!
ПРОКАЦАПСКИЕ СМИ ВЫСРАЛИ, ЧТО НА КАЦАПСТАНЕ СГОРЕЛ КАКОЙ-ТО УЕБ0К С ПОГОНЯЛОВОМ "КУПЕР"!
МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, ЖЕЛАЕМ ВСЕМ М0СК0ВИТАМ ГОРЕТЬ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ ИЛИ СДОХНУТЬ ОТ ВИРУСА! ВЫБЛЯДКИ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
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