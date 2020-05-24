Новый рекорд: Клип Насти Каменских собрал 60 млн просмотров на YouTube

Узнайте, какой клип украинской певицы посмотрели больше 60 миллионов раз.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под сценическим именем NK, похвасталась новым достижением на своей странице в Instagram.

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В своем аккаунте артистка сообщила, что ее клип “Попа как у Ким“ собрал более 60 миллионов просмотров на YouTube. Настя опубликовала отрывки с эпатажного ролика и в описании к видео поинтересовалась у подписчиц, какая строчка из трека им ближе всего.

“Уже 60 миллионов! 🔥Спасибо! Кстати, девочки, какая строчка из “ПОПА КАК У КИМ“ вам ближе всего? 😀“, - написала исполнительница.

Смотрите клип NK | Настя Каменских - “Пoпа Как У Ким“:

Ранее сообщалось, что Потап и Настя Каменских отпраздновали первую годовщину свадьбы.

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