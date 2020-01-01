Последствия карантина: Седокова в сексуальном боди вызвала споры в Сети

Звезда показала округлившиеся формы и спровоцировала слухи о беременности.

Анна Седакова располнела на карантине. Фото instagram.com/annasedokova

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Уже более двух месяцев продолжается карантин. Многие селебритис в это время активно занимаются спортом и даже проводят открытые стрим-тренеровки для подписчиков, однако певица Анна Седокова, похоже, не считает это необходимостью.

Звезда заметно поправилась за карантин - это подметили ее подписчики, после того, как Анна добавила свежее фото в Инстаграм.

В кадре артистка позирует в облегающем черном боди с оборками на бедрах. Ее образ дополняет гладкая прическа и массивные темные очки.

Вы ничего не видели, Да? - написала Седокова.

Анна Седакова располнела на карантине. Фото instagram.com/annasedokova

Анна Седакова располнела на карантине. Фото instagram.com/annasedokova

Анна Седакова располнела на карантине. Фото instagram.com/annasedokova

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Фолловеры, в свою очередь, отметили в комментариях, что заметили интересные детали:

Кроме располневшей женщины ничего больше и не видели 🙈

Кто тоже приходит в форму?) Давайте вместе, будем поддерживать друг друга“

Живот?

Видели видели😂😂😂

Ух ты)) прибавление?))

Все самое интересное все уже видели 🤣

Вы опять беременна?

Аня, срочно худеть, - написали в Сети.

Наверно, не на такую реакцию рассчитывала Седокова. Кто знает - может, действительно, Анна скоро порадует поклонников прекрасной новостью о четвертом малыше.

Ранее мы писали, что Седокова записала видео из дамской комнаты.

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