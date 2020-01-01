Последствия карантина: Седокова в сексуальном боди вызвала споры в Сети
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Уже более двух месяцев продолжается карантин. Многие селебритис в это время активно занимаются спортом и даже проводят открытые стрим-тренеровки для подписчиков, однако певица Анна Седокова, похоже, не считает это необходимостью.
Звезда заметно поправилась за карантин - это подметили ее подписчики, после того, как Анна добавила свежее фото в Инстаграм.
В кадре артистка позирует в облегающем черном боди с оборками на бедрах. Ее образ дополняет гладкая прическа и массивные темные очки.
Вы ничего не видели, Да? - написала Седокова.
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Фолловеры, в свою очередь, отметили в комментариях, что заметили интересные детали:
- Кроме располневшей женщины ничего больше и не видели 🙈
- Кто тоже приходит в форму?) Давайте вместе, будем поддерживать друг друга“
- Живот?
- Видели видели😂😂😂
- Ух ты)) прибавление?))
- Все самое интересное все уже видели 🤣
- Вы опять беременна?
- Аня, срочно худеть, - написали в Сети.
Наверно, не на такую реакцию рассчитывала Седокова. Кто знает - может, действительно, Анна скоро порадует поклонников прекрасной новостью о четвертом малыше.
Ранее мы писали, что Седокова записала видео из дамской комнаты.
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