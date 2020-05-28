Звезда показала свежее видео с детьми и впечатлила Сеть.

"Ну мааааааам": Седокова удивила новым видео из дамской комнаты instagram.com/annasedokova

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Популярная поп-певица Анна Седокова, которая также является автором песен, дизайнером одежды, актрисой, теле- и радиоведущей, ярко заявила о себе в Тик-Ток. В Инстаграм звезда добавила ролик, который продублировала и в модном приложении.

Артистка вместе с детьми записала видео прямо из дамской комнаты. В кадре Анна чистит зеркало, брызгая на него из распылителя. На заднем фоне появляются 15-летняя Алина и 3-летний Гектор.

1.3 млн просмотров на видео и 114000 в @tiktok_russia . Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂, - подписала видео Анна.

Также в комментарии под своим видео Анна пошутила, что ролик мог бы быть совсем другим и добавила забавный хештег:

Я вообще то хотела взять бокал шампанского в одну руку , но там была тряпка 😂😂😂😂😂😂😂Давайте представим , что он там есть 😂😂😂. Хештег #мааааааааам, - пошутила Анна.

"Ну мааааааам": Седокова удивила новым видео из дамской комнаты instagram.com/annasedokova

Что же, посмотрим как видео Седоковой из столь необычного места завируситься в просторах Тик-Тока, и интернета.

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