Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Ну мааааааам": Седокова удивила новым видео из дамской комнаты

Комментариев: 0
Звезда показала свежее видео с детьми и впечатлила Сеть.

"Ну мааааааам": Седокова удивила новым видео из дамской комнаты
instagram.com/annasedokova

Читай также: Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни

Популярная поп-певица Анна Седокова, которая также является автором песен, дизайнером одежды, актрисой, теле- и радиоведущей, ярко заявила о себе в Тик-Ток. В Инстаграм звезда добавила ролик, который продублировала и в модном приложении. 

Артистка вместе с детьми записала видео прямо из дамской комнаты. В кадре Анна чистит зеркало, брызгая на него из распылителя. На заднем фоне появляются 15-летняя Алина и 3-летний Гектор. 

1.3 млн просмотров на видео и 114000 в @tiktok_russia . Ну раз так, мне даже начинает нравиться 😂 Продолжаем ? #инстапрости 😂😂😂, - подписала видео Анна.

Также в комментарии под своим видео Анна пошутила, что ролик мог бы быть совсем другим и добавила забавный хештег:

Я вообще то хотела взять бокал шампанского в одну руку , но там была тряпка 😂😂😂😂😂😂😂Давайте представим , что он там есть 😂😂😂. Хештег #мааааааааам, - пошутила Анна.

 

"Ну мааааааам": Седокова удивила новым видео из дамской комнаты
instagram.com/annasedokova

Что же, посмотрим как видео Седоковой из столь необычного места завируситься в просторах Тик-Тока, и интернета. 

Ранее мы писали, что Анна Седокова в тесноватом бикини впечатлила Сеть.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Анна Седокова, туалет, домашнее видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь