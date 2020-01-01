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В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике

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Брук Шилдс показала look в откровенном комплекте.

В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
instagram.com/brookeshields

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Киноактриса, секс-символ 80-х Брук Шилдс, которая более всего известна по картине "Голубая лагуна", запостила эффектное фото в купальнике. На своей странице в Инстаграм звезда, которой на днях стукнет 55, появилась в в неоново-оранжевом бикини и провела стрим вместе с тренером @catchngo (Специалист по трансформации драматического тела). 

Сегодня вечером в 18:30 по восточному времени я собираюсь провести стрим с @catchngo  на @selfmagazine (Оздоровление, которому вы можете доверять) 💕 Настройтесь и присоединяйтесь к нам для полной работы дома! - написала звезда.

В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
instagram.com/brookeshields

В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
В неоновом бикини: Секс-символ 80-х запостила фото в купальнике
instagram.com/brookeshields

За время своей кино-карьеры Брук Шилдс получила три премии "Золотая малина", две из которых были за худшую женскую роль и одна за худшую мужскую роль фильма "Сахара", где ее не только одели в мужскую одежду, но и загримировали усами
Ее фотографии наделали много шума в сети, некоторые подписчики оставили не те комментарии на которые рассчитывала киноактриса.

  • О, привет, красотка !!! Мой зад выглядит точно так же, как ваш!  
  • Просто продолжай быть лучше каждый год, как хорошее вино. Абсолютно великолепна
  • Красиво, но, пожалуйста, используйте солнцезащитный крем, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских поразила фигурой в купальнике

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Теги: Брук Шилдс, фото в купальнике, Золотая Малина
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Источник: IVONА bigmir)net

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