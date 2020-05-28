Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер в ярких купальниках подразнили Сеть

Комментариев: 1
Кайли и Кендалл засветились на совместном снимке - и покорили Сеть.

Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер позировали в ярких купальниках
Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер позировали в ярких купальниках
instagram.com/kyliejenner

Читай также: Не узнать: Ким Кардашьян показала архивное фото с братом и сестрами

Знаменитые американские сестры Кайли и Кендалл Дженнер засветились на совместном пикантном фото. Горячий снимок появился в Инстаграм.

Девушки позируют в открытом и закрытом купальниках терракотового цвета с флагом Соединённых Штатов на груди, в очередной раз продемонстрировав свои сексуальные фигуры. 

Кайли - самая молодая миллиардерша в мире - заметно похудела, в кадре она сексуально прикусывает большой палец. Ее сестра, супермодель Кендалл, на первом плане нежиться в кровати с загадочным взглядом. На фотографии они очень похожи друг на друга.

В подписи Кайли оставила одно коротенькое слово “bae“ (before anyone else), которое обычно используют, имея ввиду огромное желание получить что-либо раньше других. Очевидно, подпись касается ярких купальников звезд.

Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер позировали в ярких купальниках
Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер позировали в ярких купальниках
instagram.com/kyliejenner

Красавицы собрали более 8 миллионов лайков менее чем за сутки.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала топлес. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  28.05.2020, 17:59
Оценка:  0
pусский
Обеих ебут негры, позор!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь