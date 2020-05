Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер в ярких купальниках подразнили Сеть

Кайли и Кендалл засветились на совместном снимке - и покорили Сеть.

Кто краше?: Сексапильные сестры Дженнер позировали в ярких купальниках instagram.com/kyliejenner

Знаменитые американские сестры Кайли и Кендалл Дженнер засветились на совместном пикантном фото. Горячий снимок появился в Инстаграм.

Девушки позируют в открытом и закрытом купальниках терракотового цвета с флагом Соединённых Штатов на груди, в очередной раз продемонстрировав свои сексуальные фигуры.

Кайли - самая молодая миллиардерша в мире - заметно похудела, в кадре она сексуально прикусывает большой палец. Ее сестра, супермодель Кендалл, на первом плане нежиться в кровати с загадочным взглядом. На фотографии они очень похожи друг на друга.

В подписи Кайли оставила одно коротенькое слово “bae“ (before anyone else), которое обычно используют, имея ввиду огромное желание получить что-либо раньше других. Очевидно, подпись касается ярких купальников звезд.

Красавицы собрали более 8 миллионов лайков менее чем за сутки.

