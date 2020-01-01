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Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни

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Певица написала об отношениях с гангстерами и миллионерами.
Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
instagram.com/annasedokova

В среду, 27 мая, известная певица и ведущая, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова заинтриговала поклонников новой публикацией. Звезда сообщила, что вскоре расскажет о событии, которое ждала больше 10 лет. 

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В тот же день, вечером Анна рассказала в Инстаграм о выходе автобиографии. Знаменитость показала обложку своей книги под названием “Я - сильная. Я - справлюсь“. В описании к кадрам Седокова призналась, что в произведение многие поклонники найдут ответы на часто задаваемые вопросы о ее личной жизни.

“Добро пожаловать в этот мир. Моя #книга. В этой книге много секретов, в ней много ответов на те вопросы, которые так интересовали миллионы. Почему ты ушла из группы, кто отец ребёнка, почему ты развелась, вы не общаетесь с мамой, кто выиграл в суде? Я расскажу вам историю одной маленькой девочки, которая так хотела любви ❤️ И находила ее. Она была разной. С бриллиантами и обоями в мелкий цветочек на окраине в однушке. В этой книге всего 5 фотографий и как все совпадения случайны . И такая особенная обложка....“, - написала певица.

Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
Скриншот

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Кроме того, на обложке книги Седоковой можно увидеть аннотацию, в которой артистка призналась фанам, что имела отношения с миллионерами и гангстерами.

“У меня было все - взлеты и падения, гангстеры, которых искал Интерпол, и миллионеры, которые дарили мне сказку. Я не знаю, что будет со мной дальше, но уверена, что это еще не последний сезон моего прекрасного кино и мой сценарист приготовил еще массу захватывающих поворотов этого сюжета, который называется просто - моя жизнь“, - заинтриговала Анна.

Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
Анна Седокова выпустила книгу о своей личной жизни
Скриншот

Ранее Анна Седокова презентовала новый клип “Грааль“.

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Теги: Анна Седокова
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Источник: ivona)bigmir.net

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