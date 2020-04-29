Анна Седокова засветила обнаженные ягодицы в новом клипе "Грааль" - видео

В новом треке экс-"ВИА Гра" рассказала, что привело к тотальной изоляции.

Известная украинская исполнительница Анна Седокова, которая в 2002-2004 годах была солисткой популярного трио “ВИА Гра“, выпустила новый клип на трек “Грааль“.

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Премьера свежей видеоработы 37-артистки состоялась в среду, 29 апреля. В ролике Анна появилась в различных нарядах. Не обошлось и без пикантных образов. Так, в некоторых отрывках клипа Седокова засветила полностью обнаженные ягодицы.

По словам певицы, песня “Грааль“ имеет глубокий смысл. Новым хитом звезда заявила, что всем нужно задуматься над своими действиями, иначе через 15-20 лет на планете останется один человек.

“В клипе зашифрованы значимые события последних лет, которые привели к тотальной изоляции. Если мы ничего не предпримем, через пятнадцать или двадцать лет на планете в принципе останется один человек. Мы с вами должны задуматься над своими действиями и не допустить этого“, - говорится в описании к ролику.

Напомним, ранее Анна Седокова раскритиковала слова Регины Тодоренко.

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