Певица добавила откровенный снимок и заявила, что никогда больше не будет выглядеть так, как на нем.

Вот это формы!: Седокова в тесноватом бикини впечатлила Сеть instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова покорила Сеть архивным фото в тесноватом купальнике. В Инстаграм звезда добавила яркий кадр, на котором позирует в бикини серебристого цвета, подчеркнувшем аппетитные формы звезды. Анна сидит на краю бассейна, подставив лицо солнечным лучам.

К слову, в описании Анна заявила, что больше никогда не будет выглядеть так, как на этом снимке, поскольку приняла решение круто изменить свое отношение к жизни.

Артистка объяснила, что несколько дней у нее не задались и были полны мелких проблем и разочарований, а состояние не позволяло заниматься даже любимой работой:

Последние дни были просто кошмаром, я не могла встать. Идеи закончились, значимость собственная понизилась, сил нет. Я три часа ходила по комнате, попыталась накраситься , получилось кошмарно. Сфотографировала собаку, сняла еще в сториз, как Маша Миногарова кота. Получилось ещё хуже. Я ничего не сделала. Производительность на нуле. На ВК фесте пели артисты, а я сидела в пижамных штанах с Микки Маусом и допивала бутылку белого вина. Я честно пыталась встать, я даже сняла штаны. Но нет. Два месяца в четырёх стенах это пи***ц ...Че там по завоеванию империи? ⠀

Я честно старалась. Записалась на 5 новых тренингов. Скачала 16 новых книг по бизнесу. Заполонила планёр, посмотрела страницы девочек, которые меня вдохновляют. Поревела😭, - пожаловалась певица.

Однако Анна отметила, что новый день принес ей облегчение и она взяла себя в руки, наметив серьезные перемены в жизни:

Но начался новый день. Я встала, приняла ледяной душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно . Я завела программу которая считает мои траты. Я отказалась от не нужного. Научилась не относиться к себе как железной женщине. Я позволила себе быть слабой. Я изучаю стратегию инвестирования, поняла, что ипотека в 20 лет вообще не вариант. И что нужно все это менять. Пожалуй, я завтра буду двигаться вперёд.

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Я просто хочу сказать, что иногда дерьмовые дни случаются. Их просто нужно пережить ) Не каждый день праздник, и не каждый парень супермен.) И это нормально. Shit happens. И это #норамльно 😝

И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото 😂Ведь я наконец-то знаю, как похудеть. Спроси меня как😗

P.S. Ёжик так и не вышел 🦔, - написала Анна.

Вот это формы!: Седокова в тесноватом бикини впечатлила Сеть instagram.com/annasedokova

В комментариях подписчики уверили звезду, что она выглядит великолепно и попросили не изнурять себя диетами.

Ранее мы писали, что Анна Седокова раскрыла секрет уверенности в себе.

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