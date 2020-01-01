"Хочется уже увидеть вашу свадьбу": Седокова показала поцелуй с бойфрендом

Экс-"ВИА Гра запостила новое фото с Янисом Тиммой.

Известная украинская певица, которая ранее была одной из участниц культовой группы “ВИА Гра“, Анна Седокова поделилась новой фотографией с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тинной.

Читай также: “Была плохой девочкой“: Полуголая Седокова показала, как ее связывает женщина

Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она возле окна целует в губы бойфренда, который младше ее на 10 лет. Рядом с парой позирует их домашний любимец - пес Мамба.

“Люблю тебя до луны и обратно“, - подписала Седокова на английском языке.

Седокова показала поцелуй с бойфрендом Скриншот

Читай также: Анна Седокова засветила обнаженные ягодицы в новом клипе "Грааль" - видео

Поклонники принялись активно комментировать новое фото звездной пары. “Давайте в этот раз до старости“, “Хочется уже увидеть вашу свадьбу“, “Такие хорошие, счастья вам и любви“, “Третий лишний!“, “Как же это красиво!!! Берегите себя, ребята“, “Счастья вам! Много“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.