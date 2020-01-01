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"Хочется уже увидеть вашу свадьбу": Седокова показала поцелуй с бойфрендом

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Экс-"ВИА Гра запостила новое фото с Янисом Тиммой.
"Хочется уже увидеть вашу свадьбу": Седокова показала поцелуй с бойфрендом
"Хочется уже увидеть вашу свадьбу": Седокова показала поцелуй с бойфрендом
instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, которая ранее была одной из участниц культовой группы “ВИА Гра“, Анна Седокова поделилась новой фотографией с возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тинной.

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Так, на своей странице в Инстаграм 37-летняя артистка опубликовала снимок, где она возле окна целует в губы бойфренда, который младше ее на 10 лет. Рядом с парой позирует их домашний любимец - пес Мамба.

“Люблю тебя до луны и обратно“, - подписала Седокова на английском языке.

Седокова показала поцелуй с бойфрендом
Седокова показала поцелуй с бойфрендом
Скриншот

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Поклонники принялись активно комментировать новое фото звездной пары. “Давайте в этот раз до старости“, “Хочется уже увидеть вашу свадьбу“, “Такие хорошие, счастья вам и любви“, “Третий лишний!“, “Как же это красиво!!! Берегите себя, ребята“, “Счастья вам! Много“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Седокова показала пикантное фото с любимым из ванной.

 

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Теги: Янис Тимма, Анна Седокова
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Источник: Ivona bigmir)net

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