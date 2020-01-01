Билли Айлиш впервые разделась на камеру: Певица сняла короткометражку о своем теле

18-летняя обладательница "Грэмми"ответила хейтерам, которые критикуют ее внешность.

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которая стала триумфаторкой “Грэмми 2020“, удивила поклонников новым видео. Звезда впервые обнажилась на камеру во время съемок короткометражного фильма.

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Так, на своем ютуб-канале 18-летняя артистка презентовала 2-минутный ролик “Not My Responsibility“ (“Не моя ответственность“) о своем теле. В видео Айлиш медленно раздевается и погружается в ванную под собственный закадровый голос. Билли обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешность.

“Вам хотелось бы, чтобы я была меньше, слабее, мягче? Вам хотелось бы, чтобы я хранила молчание? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь? Рука, живот, бедра? Тело, данное мне при рождении? Разве это не то, чего вы хотели?“ - спрашивает в ролике певица.

“Если я ношу одежду для удобства, то я не женщина. А если я сброшу ее с себя, то я шлюха. Хоть вы никогда не видели мое тело, вы все равно оцениваете его, и меня вместе с ним. Почему? Мы делаем предположения о людях, отталкиваясь от их размеров. Мы решаем, кто они, решаем, что им следует носить. Если бы я носила больше или меньше одежды, кто решает, что это значит? Разве моя ценность основывается только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне - не моя ответственность?“ - добавила знаменитость.

Напомним, ранее Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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