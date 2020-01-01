Билли Айлиш впервые разделась на камеру: Певица сняла короткометражку о своем теле
Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, которая стала триумфаторкой “Грэмми 2020“, удивила поклонников новым видео. Звезда впервые обнажилась на камеру во время съемок короткометражного фильма.
Читай также: “No Time To Die“: Джамала перепела новый хит Билли Айлиш - видео
Так, на своем ютуб-канале 18-летняя артистка презентовала 2-минутный ролик “Not My Responsibility“ (“Не моя ответственность“) о своем теле. В видео Айлиш медленно раздевается и погружается в ванную под собственный закадровый голос. Билли обратилась к хейтерам, которые критикуют ее внешность.
“Вам хотелось бы, чтобы я была меньше, слабее, мягче? Вам хотелось бы, чтобы я хранила молчание? Мои плечи провоцируют вас? Моя грудь? Рука, живот, бедра? Тело, данное мне при рождении? Разве это не то, чего вы хотели?“ - спрашивает в ролике певица.
“Если я ношу одежду для удобства, то я не женщина. А если я сброшу ее с себя, то я шлюха. Хоть вы никогда не видели мое тело, вы все равно оцениваете его, и меня вместе с ним. Почему? Мы делаем предположения о людях, отталкиваясь от их размеров. Мы решаем, кто они, решаем, что им следует носить. Если бы я носила больше или меньше одежды, кто решает, что это значит? Разве моя ценность основывается только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне - не моя ответственность?“ - добавила знаменитость.
Напомним, ранее Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил