"No Time To Die": Джамала перепела новый хит Билли Айлиш - видео

Победительница "Евровидения 2016" исполнила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Известная украинская исполнительница, победительница песенного конкурса “Евровидение 2016“ Джамала придумала, чем радовать своих подписчиков во время карантина.

Читай также: ТОП-3 фильма для просмотра на карантине от певицы Джамалы

На своей странице в Инстаграм артистка будет публиковать каверы на всемирно известные хиты. Так, в среду, 18 марта, в аккаунте Джамалы появилось видео, где она в домашней обстановке исполняет трек “No Time To Die“ 18-летней американской певицы Билли Айлиш. Отметим, что эта композиция стала саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.

“Що можуть робити музиканти під час карантину? Грати музику, яка надихає.

Дякую, що вже завалили мій direct ідеями наступного каверу. Далі буде... No Time to Die, друзі! Все буде добре!“, - написала Джамала.

Кроме того, исполнительница анонсировала онлайн-концерт. Выступление состоится во вторник, 24 марта.

“P.S. Онлайн-концерт обов’язково буде - 24 березня о 19.00 ❤️“, - сообщила Джамала.

Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.