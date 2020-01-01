"Грэмми 2020": Все победители музыкальной премии
В воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми 2020“. В Стэйплс-центре объявили имена победителей в более 80-ти категориях.
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В этом году триумфатором церемонии стала американская исполнительница Билли Айлиш. Вместе со своим братом музыкантом и продюсером Финнеасом О’Коннелл артистка получила пять наград.
Кроме того, премию “Грэмми 2020“ получила пианистка родом из Украины Надежда Шпаченко. Она победила в номинации “Лучший сборник классической музыки“.
Победители “Грэмми 2020 в основных номинациях:
- “Запись года“ - Bad Guy Билли Айлиш
- “Альбом года“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш
- “Песня года“ - Bad Guy Билли Айлиш
- “Лучшая новая артистка“ - Билли Айлиш
- “Лучшее соло-исполнение“ - Truth Hurts Лиззо
- “Лучший альбом в стиле поп“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш
- “Лучшая танцевальный запись“ - Got to Keep On The Chemical Brothers
- “Лучшая рок-песня“ - This Land Gary Clark Jr.
- “Лучший альбом в жанре современной городской музыки“- Cuz I Love You (Deluxe) Лиззо
- “Лучший саундтрек к визуальным медиа“ - Хильдур Гуднадоттир (сериал “Чернобыль“)
- “Лучший рэп-альбом“ - Tyler, The Creator Igor
- “Лучший рок-альбом“- Social Cues Cage The Elephant
- “Лучший альтернативный альбом“ - Father Of The Bride Vampire Weekend
- “Лучшее R & B-исполнение“ - Jerome Лиззо
- “Лучший альбом латинского поп-музыки“ - #Eldisco Алехандро Санс
- “Лучшее музыкальное видео“ - клип Old Time Road рэпера Lil Nas X
- “Лучший классический сборник“ - The Poetry Of Places Надежды Шпаченко
Посмотреть список победителей прошлой церемонии “Грэмми 2019“ можно здесь.
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