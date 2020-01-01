"Грэмми 2020": Все победители музыкальной премии

Одну из наград "Грэмми 2020" получила украинская пианистка Надежда Шпаченко.

В воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми 2020“. В Стэйплс-центре объявили имена победителей в более 80-ти категориях.

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В этом году триумфатором церемонии стала американская исполнительница Билли Айлиш. Вместе со своим братом музыкантом и продюсером Финнеасом О’Коннелл артистка получила пять наград.

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Кроме того, премию “Грэмми 2020“ получила пианистка родом из Украины Надежда Шпаченко. Она победила в номинации “Лучший сборник классической музыки“.

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Победители “Грэмми 2020 в основных номинациях:

“Запись года“ - Bad Guy Билли Айлиш

- Bad Guy Билли Айлиш “Альбом года“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш “Песня года“ - Bad Guy Билли Айлиш

- Bad Guy Билли Айлиш “Лучшая новая артистка“ - Билли Айлиш

- Билли Айлиш “Лучшее соло-исполнение“ - Truth Hurts Лиззо

- Truth Hurts Лиззо “Лучший альбом в стиле поп“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш

- When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш “Лучшая танцевальный запись“ - Got to Keep On The Chemical Brothers

- Got to Keep On The Chemical Brothers “Лучшая рок-песня“ - This Land Gary Clark Jr.

- This Land Gary Clark Jr. “Лучший альбом в жанре современной городской музыки“ - Cuz I Love You (Deluxe) Лиззо

- Cuz I Love You (Deluxe) Лиззо “Лучший саундтрек к визуальным медиа“ - Хильдур Гуднадоттир (сериал “Чернобыль“)

- Хильдур Гуднадоттир (сериал “Чернобыль“) “Лучший рэп-альбом“ - Tyler, The Creator Igor

- Tyler, The Creator Igor “Лучший рок-альбом“ - Social Cues Cage The Elephant

- Social Cues Cage The Elephant “Лучший альтернативный альбом“ - Father Of The Bride Vampire Weekend

- Father Of The Bride Vampire Weekend “Лучшее R & B-исполнение“ - Jerome Лиззо

- Jerome Лиззо “Лучший альбом латинского поп-музыки“ - #Eldisco Алехандро Санс

- #Eldisco Алехандро Санс “Лучшее музыкальное видео“ - клип Old Time Road рэпера Lil Nas X

- клип Old Time Road рэпера Lil Nas X “Лучший классический сборник“ - The Poetry Of Places Надежды Шпаченко

Посмотреть список победителей прошлой церемонии “Грэмми 2019“ можно здесь.

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