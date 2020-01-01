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"Грэмми 2020": Все победители музыкальной премии

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Одну из наград "Грэмми 2020" получила украинская пианистка Надежда Шпаченко.
"Грэмми 2020": Все победители музыкальной премии
"Грэмми 2020": Все победители музыкальной премии
Getty Images

В воскресенье, 26 января, в Лос-Анджелесе состоялась 62-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми 2020“. В Стэйплс-центре объявили имена победителей в более 80-ти категориях. 

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В этом году триумфатором церемонии стала американская исполнительница Билли Айлиш. Вместе со своим братом музыкантом и продюсером Финнеасом О’Коннелл артистка получила пять наград.

Getty Images

Кроме того, премию “Грэмми 2020“ получила пианистка родом из Украины Надежда Шпаченко. Она победила в номинации “Лучший сборник классической музыки“.

Getty Images

Победители “Грэмми 2020 в основных номинациях:

  • “Запись года“ - Bad Guy Билли Айлиш
  • “Альбом года“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?  Билли Айлиш
  • “Песня года“ - Bad Guy Билли Айлиш
  • “Лучшая новая артистка“ - Билли Айлиш
  • “Лучшее соло-исполнение“ - Truth Hurts Лиззо
  • “Лучший альбом в стиле поп“ - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Билли Айлиш
  • “Лучшая танцевальный запись“ - Got to Keep On The Chemical Brothers
  • “Лучшая рок-песня“ - This Land Gary Clark Jr.
  • “Лучший альбом в жанре современной городской музыки“- Cuz I Love You (Deluxe) Лиззо
  • “Лучший саундтрек к визуальным медиа“ - Хильдур Гуднадоттир (сериал “Чернобыль“)
  • “Лучший рэп-альбом“ - Tyler, The Creator Igor
  • “Лучший рок-альбом“- Social Cues Cage The Elephant
  • “Лучший альтернативный альбом“ - Father Of The Bride Vampire Weekend
  • “Лучшее R & B-исполнение“ - Jerome Лиззо
  • “Лучший альбом латинского поп-музыки“ - #Eldisco Алехандро Санс
  • “Лучшее музыкальное видео“ - клип Old Time Road рэпера Lil Nas X
  • Лучший классический сборник“ - The Poetry Of Places Надежды Шпаченко

Посмотреть список победителей прошлой церемонии “Грэмми 2019“ можно здесь.

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Теги: Грэмми 2020, Билли Айлиш, Надежда Шпаченко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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