17-летняя Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса

Билли Айлиш стала самой молодой певицей, треки которой удерживают первые строчки хит-парадов.

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш стала самой молодой артисткой, песни которой долгое время удерживают первые строчки чартов.

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Так, первый альбом 17-летней певицы “When We All Fall Asleep, Where Do We Go“ занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней. Именно это достижение позволило звезде попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее подобный рекорд принадлежал канадской исполнительнице Аврил Лавин. В 2003 году альбом Аврил “Let Go“ лидировал в чартах 165 дней подряд. Тогда певице было 18 лет.

“Если вы мечтаете о грандиозном и усердно трудитесь, вы можете стать рекордсменом! Поздравляем Билли Айлиш, она попала в Книгу рекордов Гиннесса 2020“, - говорится в Твиттере издания.

If you dream big and work hard, you can be a record holder! Congrats to @billieeilish who is in the new #GWR2020 book https://t.co/uqQqs4ZkgK pic.twitter.com/FFYgw4jhgM — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 8, 2019

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Отметим, что дебютный альбом Билли Айлиш еще до официального выхода в марте 2019 года побил рекорд Apple Music: предзаказ пластинки сделали 800 тысяч человек.

Ранее Билли Айлиш выпустила новый видеоклип на песню “Аll the good girls go to hell“.