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"Самая красивая семья": Жена Влада Ямы поделилась трогательными фото

Комментариев: 1
Лилия Яма опубликовала черно-белые кадры с мужем Владом Ямой.
"Самая красивая семья": Жена Влада Ямы поделилась трогательными фото
"Самая красивая семья": Жена Влада Ямы поделилась трогательными фото
instagram.com/liliya_yama

Жена известного украинского танцора, судьи проекта “Танцы со звездами“ Влада Ямы, Лилия Яма поделилась с подписчиками чувственными кадрами из семейной фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия опубликовала несколько черно-белым фотографий, где она нежно обнимает мужа. А в описании к снимках она призналась, что для нее означает семья. 

“Семья - это где тепло и уютно.❤️🥰Где тебя поймут, помогут и всегда поддержат. Главное - разглядеть правильного партнёра по жизни и не спешить в этом деле, как по мне.😉🧐А погода и температура дома уже зависит от самой женщины, её принятии и любви себя. Так что прежде чем требовать с партнёра, начинайте с себя.🥰😍Ключ к успеху - работа над собой.👌🏻💪🏼💕“, - написала жена Влада Ямы.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Поклонники пары принялись активно комментировать новые снимки:

  • Вы очень красивая пара❤️
  • Вы прекрасны😍💕
  • Позитивчики😍👍. От яке воно - просте людське щастя. 💑👪 Любов, повага та взаєморозуміння. На Вас Приємно і дивитися і слухати і читати. 💖💐😍
  • Очень красиво❤️❤️❤️
  • Обожнюю Вас!👍👍👍
  • Таки да! Вы самая теплая милая красивая и очень уютная СЕМЬЯ!!!❤️
  • Які щирі і добрі усмішки😍.Так згідна від жінки багато залежить,але від чоловіка не менше😉
  • Какая вы пара мимишная🤗❤️😍👍
  • Це неймовірна пара💋💓😍
  • Милота😍😍😍

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.05.2020, 14:58
Оценка:  -1
гость
Я думал Влад пид?рашка
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