"Самая красивая семья": Жена Влада Ямы поделилась трогательными фото

Лилия Яма опубликовала черно-белые кадры с мужем Владом Ямой.

Жена известного украинского танцора, судьи проекта “Танцы со звездами“ Влада Ямы, Лилия Яма поделилась с подписчиками чувственными кадрами из семейной фотосессии.

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Так, на своей странице в Инстаграм Лилия опубликовала несколько черно-белым фотографий, где она нежно обнимает мужа. А в описании к снимках она призналась, что для нее означает семья.

“Семья - это где тепло и уютно.❤️🥰Где тебя поймут, помогут и всегда поддержат. Главное - разглядеть правильного партнёра по жизни и не спешить в этом деле, как по мне.😉🧐А погода и температура дома уже зависит от самой женщины, её принятии и любви себя. Так что прежде чем требовать с партнёра, начинайте с себя.🥰😍Ключ к успеху - работа над собой.👌🏻💪🏼💕“, - написала жена Влада Ямы.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Поклонники пары принялись активно комментировать новые снимки:

Вы очень красивая пара❤️

Вы прекрасны😍💕

Позитивчики😍👍. От яке воно - просте людське щастя. 💑👪 Любов, повага та взаєморозуміння. На Вас Приємно і дивитися і слухати і читати. 💖💐😍

Очень красиво❤️❤️❤️

Обожнюю Вас!👍👍👍

Таки да! Вы самая теплая милая красивая и очень уютная СЕМЬЯ!!!❤️

Які щирі і добрі усмішки😍.Так згідна від жінки багато залежить,але від чоловіка не менше😉

Какая вы пара мимишная🤗❤️😍👍

Це неймовірна пара💋💓😍

Милота😍😍😍

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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