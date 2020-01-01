Танцор признался, чему его научил карантин.

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма запостил новое фото со своей женой Лилией.

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Так, на странице Ямы в Инстаграм появился чувственный черно-белый портрет, где супруги с закрытыми глазами нежно прижимаются к друг другу. В описании к снимку танцор признался, чему научился на карантине.

По словам Влада, он и его возлюбленная поняли, что можно радоваться даже мелочам и наслаждаться природой. Также Яма с юмором признался, что у него бывают часовые приступы икоты.

“За последний месяц мы с @liliya_yama поняли, что вместе способны пережить и не такое!..🤗 💜 Научились ещё больше радоваться мелочам и наслаждаться природой. И, несмотря на мои часовые приступы икотки, мы сохраняем внутреннее спокойствие, чего и вам желаем!)“, - написал артист.

Влад Яма поразил Сеть нежным фото с женой Лилией Скриншот

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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