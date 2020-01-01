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Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном

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Хореограф с 5-летним сыном позировал на фоне красного Ferrari.
Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном
Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф и судья популярного проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился редкой семейной фотографией. Артист показал кадр с 5-летним сыном Леоном.

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На своей странице в Инстаграм Яма опубликовал снимок, где он и Леон позируют на фоне красного автомобиля марки Ferrari. Звездный отец запечатлен в белой футболке, серых шортах и белых кроссовках.

А его сын предстал в красной футболке и черных шортах. Мальчик сидит на шее у Влада и внимательно рассматривает авто. Судя по указанной геолокации, фото было сделано во время отдыха в Майами.

“Мое Счастье“, - лаконично подписал Влад Яма.

Влад Яма с сыном Леоном
Влад Яма с сыном Леоном
Скриншот

Ранее Влад Яма показал пляжное фото с женой-красавицей.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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