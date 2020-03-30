Супруги устроили зажигательные танцы в своем доме.

Позитивные Влад и Лилия Ямы показали, как развлекаются на карантине instagram.com/vladyama_official

Известный украинский танцор и хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма запостил новое видео со своей супругой Лилией. Пара доказала, что карантин - это не повод все время грустить.

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Так, на странице Ямы в Инстаграм появился ролик, где супруги после дезинфекции рук антисептиком танцуют зажигательный джайф в своем доме. В видео Влад появился в белой майке, черных штанах, красных кроссовках. А Лилия была одета в штаны черного цвета, светло-розовую блузку без рукавов и черные кроссовки.

“Я-МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!..“, - подписал хореограф.

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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