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Жена Влада Ямы в коротких шортах устроила танцы на улицах в Майами - видео

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Хореограф Влад Яма похвастался танцевальными умениями своей супруги Лилианы.
Жена Влада Ямы в коротких шортах устроила танцы на улицах в Майами - видео
Жена Влада Ямы в коротких шортах устроила танцы на улицах в Майами - видео
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками архивным видео с отпуска в Майами. Артист похвастался танцевальными умениями своей жены Лилианы.

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Так, на своей странице в Инстаграм Яма опубликовал фото и видео, где его супруга соблазнительно танцует в компании американского хореографа DVega. В ролике девушки двигаются в коротких шортах, облегающих майках и в длинных сапогах под трек Криса Брауна “Under The Influence“.

“За месяц в Америке мы успели не только отдохнуть.✌🏽 Вот, например, новое видео моей @liliya_yama . По-моему, это очень красиво😍 Даже я в эпизоде не испортил👴🏻Спасибо хореографу @dona.vegaa за партнёрство и советы, а @e.zverev за профессионализм и страсть к своему делу!. Мы обязательно вернемся!..🤪“, - поделился впечатлениями Влад.

Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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