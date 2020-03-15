Жена Влада Ямы в коротких шортах устроила танцы на улицах в Майами - видео
Известный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма поделился с поклонниками архивным видео с отпуска в Майами. Артист похвастался танцевальными умениями своей жены Лилианы.
Читай также: Влад Яма о танцах, жене и втором ребенке
Так, на своей странице в Инстаграм Яма опубликовал фото и видео, где его супруга соблазнительно танцует в компании американского хореографа DVega. В ролике девушки двигаются в коротких шортах, облегающих майках и в длинных сапогах под трек Криса Брауна “Under The Influence“.
“За месяц в Америке мы успели не только отдохнуть.✌🏽 Вот, например, новое видео моей @liliya_yama . По-моему, это очень красиво😍 Даже я в эпизоде не испортил👴🏻Спасибо хореографу @dona.vegaa за партнёрство и советы, а @e.zverev за профессионализм и страсть к своему делу!. Мы обязательно вернемся!..🤪“, - поделился впечатлениями Влад.
За месяц в Америке мы успели не только отдохнуть.✌🏽 Вот, например, новое видео моей @liliya_yama . По-моему, это очень красиво😍 Даже я в эпизоде не испортил👴🏻Спасибо хореографу @dona.vegaa за партнёрство и советы , а @e.zverev за профессионализм и страсть к своему делу!. Мы обязательно вернемся!..🤪
Ранее Влад Яма показал редкое фото с сыном Леоном.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил