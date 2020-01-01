Влад Яма считает, что переболел коронавирусом

Хореограф сообщил, что это случилось в феврале.

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Хореограф Влад Яма думает, что уже переболел коронавирусом. А произошло это еще в феврале, сообщил он изданию "Факты".

По словам Ямы, накануне карантина он с женой Лилией и четырехлетним сыном Леоном путешествовал по США. В Украину семейство вернулось 20 февраля - чуть меньше, чем за месяц до начала карантина.

Мой организм тогда вел себя довольно странно. Было ощущение, что я надышался холодного воздуха на утренней пробежке: было двенадцать градусов тепла, я вышел в футболке, потом вспотел и после улицы начал подкашливать. Этот кашель затянулся на две недели, был сухим и довольно странным - приходил сильными приступами. Один раз за все это время меня бросило в жар, и высокая температура держалась ровно час. Но ни у Лили, ни у Леона или ребят, с которыми мы каждый день общались, симптомов не было, - поделился судья "Танців з зірками".

На вопрос, не был ли это коронавирус, Яма ответил: "Есть большая доля вероятности".

Накануне супруга Влада Ямы запостила редкое фото с сыном Леоном.

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