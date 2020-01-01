"Это так мило": Влад Яма очаровал Сеть редким фото с сыном Леоном

Известный танцор поделился трогательным кадром.

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Известный украинский танцор, судья проекта “Танцы со звездами“ Влад Яма очаровал Сеть редкой семейной фотографией. Артист поделился кадром со своим сыном Леоном. На странице хореографа в Инстаграм появился черно-белый снимок, где можно увидеть, как маленькие ручки Леона обнимают звездного отца за шею.

“Что может быть лучше для начала дня, чем слова сына: “Пап, я люблю тебя“...💚💚“, - подписал трогательный кадр Влад.

Влад Яма очаровал Сеть редким фото с сыном Леоном Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать милое семейное фото хореографа:

Согласен, это самое прекрасное, что может быть для отца! По себе знаю! Это и есть счастье)

О боже це так мило) 😊😊😊

Эти слова греют душу 😍😍😍😍😍

Это и есть счастье !

Это точно. Мамы так же чувствуют эти слова!

Так, це найкращі слова👍

Ранее сообщалось, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

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