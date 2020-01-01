"Какая стройняшка": Победительница "Зважених" заинтриговала переменами в жизни
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Победительница 9 сезона популярного реалити “Зважені і щасливі“ Наталия Кириленко очаровала Сеть стройными формами через полгода после финала проекта.
В Инстаграм она добавила несколько свежих фото, на которых появилась в синем костюме и медицинской маске. Фигура Натальи выглядит стройной и спортивной. Кроме того, девушка отметила, что вышла на новую работу и предложила подписчикам угадать, чем именно она теперь занимается.
Ну наконец, ослабление карантина🎉
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И наконец я вышла на работу, хотя и изменила ее)
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Как думаете где и кем я работаю? 👇👇👇, - написала Кириленко.
Фолловеры высказали свои предположения в комментариях. Среди вариантов были: администратор клиники, администратор салона красоты и помощник врача. Также подписчики назвали Наталью “стройняшкой“ и похвалили ее за стабильный результат похудения.
Ранее мы писали, что финалист “Зважених“ закрутил роман с участницей “Холостяка“.
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