Николай Ворошнов публично признался в любви Ирине Скориковой, которая участвовала в Холостяк-3.

Любовь в воздухе: Финалист "Зважених" закрутил роман с участницей "Холостяка" instagram.com/voroshnov

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Финалист популярного телепроекта “Зважені та щасливі“ Николай Ворошнов завел отношения с участницей шоу “Холостяк“-3 Ириной Скориковой. Об этом стало известно благодаря публикациям влюбленных в соцсетях в канун Дня Валентина.

Похоже, Ворошнов, который дважды показал ошеломляющий результат работы над собой на “Зважених“, решил кардинально изменить не только физическую форму, но и личную жизнь. И новые снимки в соцсетях это подтверждают.

Любовь в воздухе: Финалист "Зважених" закрутил роман с участницей "Холостяка" instagram.com/voroshnov

Так, победитель первого сезона “самого весомого проекта Украины“ опубликовал 14 февраля в Инстаграм романтическое фото с участницей шоу “Холостяк“ и публично признался ей в любви. Ирина также добавила себе этот трогательный снимок. В кадре Ворошнов нежно целует ее руку.

Любовь витает в воздухе - подписала снимок пара.

Любовь в воздухе: Финалист "Зважених" закрутил роман с участницей "Холостяка" instagram.com/irynaskorykova

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Фото активно прокомментировали подписчики как Ворошнова, так и Скориковой. В частности, фолловеры отметили, что из ребят получилась очень красивая и обаятельная пара, а также подписчики отметили, что их искренние чувства сразу бросаются в глаза. Кроме того, поклонники Ворошнова забеспокоились за Николая - и строго-настрого “запретили“ Ирине его раскармливать.

Напомним, что Николай Ворошнов стал победителем самого первого сезона “Зважених“, однако сильно набрал вес после участия в войне на Востоке Украины. Так, он вернулся в проект в новом 9 сезоне - и снова показал отличный результат, хотя на этот раз и не вышел в суперфинал.

Николай на проекте instagram.com/voroshnov

Николай после "Зважених"-2020 instagram.com/voroshnov

Ирина Скорикова после окончания проекта “Холостяк“ какое-то время продолжала отношения с главным героем шоу Андреем Искорневым, но год спустя пара распалась.

Любовь в воздухе: Финалист "Зважених" закрутил роман с участницей "Холостяка" instagram.com/irynaskorykova

Также, известно что у девушки есть сын, которого зовут Тихон.

Любовь в воздухе: Финалист "Зважених" закрутил роман с участницей "Холостяка" instagram.com/irynaskorykova

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