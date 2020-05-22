Артистка опубликовала для сравнения детское и современное фото.

Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская решила поинтересоваться у подписчиков, насколько она изменилась за тридцать лет.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала для сравнения современное и детское фото, где она сидит в одинаковой позе. На “взрослом“ кадре Оля запечатлена в темной кофте с глубоким декольте, джинсах и черных ботинках. А на детском - будущая звезда шоубиза предстала в белых штанах и красной кофте. Свой наряд маленькая Оля украсила дождиком.

“Дивись як швидко летить час. Між фотками - 30 років 💔⠀Змінилася?“, - спросила у фанов Цибульская.

Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет Скриншот

Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет Скриншот

Пользователи Сети принялись активно делиться своим мнением в комментариях под фото:

Зовсім не змінилась ) тільки зачіска змінилась та носик 😻😘

Лялечка! 👍😍❤️

Привіт стала ще гарніша 🔥🔥🔥

Як були гарні, так і залишилися😻💔

Дуже красиве повторення😍❤️❤️

Не змінилась, красотка👑🔥❤

Така ж мілаха 💕

Оля ты супер красуня

То малий,копія Ви👍

Ти - красуня❤ І мега жіночна😀

Ранее Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети.

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