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Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет

Комментариев: 1
Артистка опубликовала для сравнения детское и современное фото.
Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская решила поинтересоваться у подписчиков, насколько она изменилась за тридцать лет.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала для сравнения современное и детское фото, где она сидит в одинаковой позе. На “взрослом“ кадре Оля запечатлена в темной кофте с глубоким декольте, джинсах и черных ботинках. А на детском - будущая звезда шоубиза предстала в белых штанах и красной кофте. Свой наряд маленькая Оля украсила дождиком.

“Дивись як швидко летить час.  Між фотками - 30 років 💔⠀Змінилася?“, - спросила у фанов Цибульская.

Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Скриншот

Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно делиться своим мнением в комментариях под фото:

  • Зовсім не змінилась ) тільки зачіска змінилась та носик 😻😘
  • Лялечка! 👍😍❤️
  • Привіт стала ще гарніша 🔥🔥🔥
  • Як були гарні, так і залишилися😻💔
  • Дуже красиве повторення😍❤️❤️
  • Не змінилась, красотка👑🔥❤
  • Така ж мілаха 💕
  • Оля ты супер красуня
  • То малий,копія Ви👍
  • Ти - красуня❤ І мега жіночна😀

Ранее Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.05.2020, 12:47
Оценка:  -1
гость
Почти не изменилась, такое же тупое выражение лица и сиськи до пояса обвисли!
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