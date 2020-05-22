Оля Цибульская показала, как изменилась за 30 лет
Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская решила поинтересоваться у подписчиков, насколько она изменилась за тридцать лет.
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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала для сравнения современное и детское фото, где она сидит в одинаковой позе. На “взрослом“ кадре Оля запечатлена в темной кофте с глубоким декольте, джинсах и черных ботинках. А на детском - будущая звезда шоубиза предстала в белых штанах и красной кофте. Свой наряд маленькая Оля украсила дождиком.
“Дивись як швидко летить час. Між фотками - 30 років 💔⠀Змінилася?“, - спросила у фанов Цибульская.
Пользователи Сети принялись активно делиться своим мнением в комментариях под фото:
- Зовсім не змінилась ) тільки зачіска змінилась та носик 😻😘
- Лялечка! 👍😍❤️
- Привіт стала ще гарніша 🔥🔥🔥
- Як були гарні, так і залишилися😻💔
- Дуже красиве повторення😍❤️❤️
- Не змінилась, красотка👑🔥❤
- Така ж мілаха 💕
- Оля ты супер красуня
- То малий,копія Ви👍
- Ти - красуня❤ І мега жіночна😀
Ранее Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети.
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