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"Между ними что-то есть?": DZIDZIO и Цибульская показали страсть в новом клипе

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Артисты презентовали яркий клип, в котором сыграли влюбленную пару .

"Между ними что-то есть?": DZIDZIO и Цибульская показали страсть в новом клипе
instagram.com/dzidzio

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Украинский артист Михаил Хома, который выступает под псевдо DZIDZIO, и певица Ольга Цибульская презентовали зрелищный клип на новую совместную песню “Киця“. Видеоработа появилась на Youtube.

В кадре артисты изображают семейную пару, которую переполняют страсть и яркие эмоции. По сюжету, Цибульская - в стильных нарядах, подчеркивающих ее сексуальность - постоянно соблазняет Хому, а он целиком и полностью очарован своей “кицей“.

В описании к новому клипу представители артистов снова подогрели слухи о возможном их романе.

Может что-то и было?
С момента премьеры хита “Чекаю.Цьом“ нет Оля, ни DZIDZIO не комментировали слухи о своем романе.
Ровно через три года в новой дуэтную песню “Киця“ ... они снова их не комментируют.
Но говорят “мяу“ и просят читать между строк, - написали в публикации.

Ранее мы писали, что Оля Цибульская покорила пикантным снимком в корсете. 

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Теги: Оля Цибульская, Дзидзьо, премьера клипа
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Источник: IVONА bigmir)net

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