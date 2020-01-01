Певица Оля Цибульская показала редкое фото с родителями и братом

Артистка поделилась семейным кадром в честь дня рождения отца.

Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская очаровала Сеть редкой семейной фотографией. Звезда опубликовала кадр с родителями и братом.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила фото с празднования дня рождения отца, юриста Павла Цибульского. На свежем снимке именинник держит торт, а рядом с ним позирует звездная дочь, супруга Наталья и сын Сергей.

“Хто більше схожий на тата: я чи брат❓ Вітайте красунчика!🎈🎂 ♥️Папа @tsybulskyy.lawyer, з Днем Народження!! ♥️Вибрати справжню і найкращу жінку @nataliia9460, щоб викохати таких як ми з @s.tsybulskyy дітей-найважливіший талант для чоловіка♥️Бо коли світ хитається, а на все людське накладено карантин, єдине що гріє-сім‘я❤️🙏 ♥️Хай так буде ще мінімум років 100🎈 💋🎂 З Днем Народження, Папа ❤️Любимо тебе дуже❣️❣️❣️“, - трогательно подписала кадр Цибульская.

Оля Цибульская показала редкое фото с родителями и братом Скриншот

Напомним, ранее Оля Цибульская поделилась секретами похудения.

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