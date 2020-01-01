Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети

Комментариев: 0
Артистка написала о венгерских мужчинах и отметила, что свои лучше .

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети
instagram.com/cybulskaya

Читай также: “Ой Оля вы не меняетесь“: Цибульская показала детское фото

Певица и телеведущая Оля Цибульская покорила поклонников откровенным образом. В Инстаграм звезда добавила снимок в соблазнительном корсете и с массивным украшением на шее. Эффектный аутфит знаменитости дополнил выразительный макияж с яркой помадой и дерзкая прическа с непослушными прядями.

В описании к фото звезда поделилась воспоминаниями о венгерских кавалерах.

Отметь здесь человека, которого ты больше всего лайкаешь в инста💋 ⠀

Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней 💃🏻Скажу честно: телевидение лучше. Потому чужие ребята для меня на запах, как хозяйственное мыло 👅знаю, что стерильно и не плохо, и может очень модно, но не возбуждает 💔🔥, - написала Цибульская.

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети
instagram.com/cybulskaya

Фолловеры Оли отметили, что снимок “очень горяч“ и написали, что Цибульской пора прекращать худеть, а то “сама на себя уже не похожа“.

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети
instagram.com/cybulskaya

Ранее мы писали, что Оля Цибульская показала фото с подросшим сыном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оля Цибульская, корсет, романы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь