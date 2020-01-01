Артистка написала о венгерских мужчинах и отметила, что свои лучше .

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети instagram.com/cybulskaya

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Певица и телеведущая Оля Цибульская покорила поклонников откровенным образом. В Инстаграм звезда добавила снимок в соблазнительном корсете и с массивным украшением на шее. Эффектный аутфит знаменитости дополнил выразительный макияж с яркой помадой и дерзкая прическа с непослушными прядями.

В описании к фото звезда поделилась воспоминаниями о венгерских кавалерах.

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Когда-то давно я жила в Будапеште. Пробовала на вкус местное телевидение и парней 💃🏻Скажу честно: телевидение лучше. Потому чужие ребята для меня на запах, как хозяйственное мыло 👅знаю, что стерильно и не плохо, и может очень модно, но не возбуждает 💔🔥, - написала Цибульская.

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети instagram.com/cybulskaya

Фолловеры Оли отметили, что снимок “очень горяч“ и написали, что Цибульской пора прекращать худеть, а то “сама на себя уже не похожа“.

"Не возбуждают": Цибульская в эротичном корсете разоткровенничалась в Сети instagram.com/cybulskaya

Ранее мы писали, что Оля Цибульская показала фото с подросшим сыном.

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