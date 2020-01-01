"Мамина гордость": Цибульская показала милое фото с подросшим сыном
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Певица, телеведущая, участница “Голос страны“-10 Ольга Цибульская показала фото с подросшим сыном 5-летним Нестором. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором они вдвоем позируют под цветущим деревом. И мама, и сын, для фото сняли защитные маски, которые висят у них на одном ухе. Снимок получился милым и трогательным.
Напомним, что Цибульская долгое время не выставляла кадров с Нестором, поскольку артистке часто писали в комментариях, что мальчик похож на ее партнера по дуэту DZIDZO. Позднее артистка стала иногда показывать сына в соцсетях, а недавно мальчик даже снялся в программе “Голос страны“, куда пришел поддержать маму на “слепых прослушиваниях“.
В описании к новым фото Цибульская предложила подписчикам представить конец карантина и пригласить друзей на кофе:
КОНЕЦ ⠀
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Не тот! Представь себе конец карантина ♥ ️А в комментариях отметь человека, которого ты приглашаешь на кофе / просекко / свидание в первый же день💃🏻Если тебя отметили - отказываться нельзя🔥 Я придумала эту игру и это мои правила 😂⠀
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P.S Динозавры не выжили, потому что боялись и не мыли руки. Вы же моете? Увидеть мои фотографии. Увидимся на концертах💋, - написала Цибульская.
Фолловеры похвалили фото и назвали Нестора маминой гордостью“.
Ранее мы писали, где смотреть 12 выпуск “Голос страны“-10.
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