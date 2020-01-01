Артистка позировала в откровенном наряде, поедая мороженое .

"Тропики дома": Цибульская поразила нарядом с экстремальным декольте instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица, телеведущая Оля Цибульская, которая не устает демонстрировать потрясающие результаты похудения, покорила Сеть откровенным нарядом.

В Инстаграм артистка выставила несколько снимков, на которых позирует в голубом комбинезоне с очень глубоким вырезом в зоне декольте. Образ дополнила яркая помада сочного малинового оттенка.

В кадре Цибульская сидит около высокого домашнего растения в кадке и есть мороженое из вафельного стаканчика. В подписи Оля отметила, что такие “тропики“ устроила себе дома и уточнила у фолловеров, с каким мороженым ее можно сравнить.

Если бы я была мороженым - то с каким вкусом? 🍦👅 ⠀

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P.S Устроила себе дома тропики. Присоединяйся 💋, - написала Оля.

"Тропики дома": Цибульская поразила нарядом с экстремальным декольте instagram.com/cybulskaya

"Тропики дома": Цибульская поразила нарядом с экстремальным декольте instagram.com/cybulskaya

В комментариях подписчики расхвалил образ Цибульской и еще раз отметили, что в этом весе ей намного лучше.

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